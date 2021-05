Assassin’s Creed Valhalla – Jak spustit vztek Druids DLC, požadavky na úroveň a jak se dostat do Irska • Eurogamer.net

Stáhněte si DLC Assassin’s Creed Valhalla Wrath of the Druids Jedná se o první velkou expanzi dobrodružství otevřeného světa do roku 2020.

Když uvidíte Ivora mířícího do Irska, stejně jako velkou část země k prozkoumání, můžete očekávat setkání s několika novými postavami, kosmetikou a předměty, které se mají odemknout.

Tato stránka vysvětluje Požadavky na energetickou hladinu Fury Druids Než začneš, Jak vyvolat hněv kněží, A Jak se dostat do Irska Jakmile začnete.

Na této straně:

Assassin’s Creed Valhalla – expanzní trailer Druids Fury

Pokud stále váháte s výběrem DLC, Wraith z Druids Review Může vám poskytnout naše dojmy.

Jak spustit DLC Assassin’s Creed Valhalla Wrath of the Druids Jakmile si stáhnete nejnovější aktualizaci Assassin’s Creed Valhalla a zakoupíte Wrath of the Druids DLC, spusťte hru a nahrajte soubor pro uložení, objeví se obrazovka, která vám poskytne shrnutí obsahu ke stažení a také, jak začít. Objeví se také mise s názvem Irish Trade, kterou vám doporučujeme provést svou hlavní misi, abyste se neztratili. Jeďte do Ravensthorpe a uslyšíte troubení, které signalizuje nového návštěvníka.