Můžeme dezorientovat neplatiče tím, že budeme tlačit na rychlý růst, říká Tim Newark Suspenze

Jsou to stejní ekonomové, kteří polili Liz Trussovou studenou vodou Odchod Británie z Evropské unie Podpora loňského rozpočtu na snížení daní tím, že se vysmívá jeho snížení nejvyšší daňové sazby. Přesto nyní obviňují „přísnější fiskální a monetární politiku“ z našeho nedostatku budoucího růstu. S těmito kluky nemůžete vyhrát a nezdá se, že by měli skvělou pověst, pokud jde o správné předpovědi.

Ekonom z Lloyds Bank řekl: „Podniky jsou zjevně optimističtější, pokud jde o širší ekonomiku, a to je hnacím motorem růstu, podpořeného náznaky [that] Tlak na náklady se může zmírnit.“

Předpověď, že jsme byli loni na podzim skutečně v recesi, se široce ukázala jako mylná a Bank of England, která v minulosti učinila tolik špatných předpovědí, se očekává, že tento týden bude optimističtější a řekne, že jakýkoli pokles ve Spojeném království bude kratší a mělčí. , Inflace již dosáhla svého vrcholu a ceny energií klesají díky relativně mírnější zimě.

Potvrdil to David Turner, šéf ekonomie v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, který řekl: „Všichni makroprognostici špatně předpovídají recesi.“

„Podrobnější pohled na jejich záznamy o čtení budoucnosti však naznačuje, že je nepravděpodobné, že by přesně předpověděli, kolik ekonomik letos expanduje nebo se zmenšuje,“ uvádí zpráva Financial Times v MMF.

Inflace je v Británii vyšší než kdekoli jinde, protože jsme tak závislí na dovozu, od potravin po energii, které podléhají kolísání mezinárodních cen. Kvůli tvrdohlavému ideologickému závazku k čisté nule se vládní energetická politika zaměřuje na dovoz, který vyváží naše uhlíkové emise do zahraničí.

Kancléř Jeremy Hunt minulý týden prohlásil, že Británie potřebuje čtyři „S“ – podnikání, vzdělání, zaměstnání a všude jinde. Měl přidat to nejdůležitější „E“ ze všech – energii.

Singapore On Times byl cenou za nízké daně a špičkovou byrokracii, kterou nabízel Odchod Británie z Evropské unie O tři roky později však stále čekáme na vládu, která se rozhodne příliš regulovat bohatství a zdanění.

Dalším „E“ Jeremyho Hunta je podnikání a zaměstnanost, které závisí na vytvoření prostředí, které podněcuje obchodní investice, ale letošní jarní zvýšení korporátní daně na 25 procent, čímž se přibližujeme sazbám EU, z nás stěží dělá maják konkurenční výhody. Smíšené zprávy z Británie musí skončit a my musíme důrazně podporovat politiku zdravého rozumu, která nás učiní bohatšími, nikoli chudšími.

Pokrytectví přichází na mysl, když by nás „zelená“ vláda raději viděla trpět krizí nákladů na život, protože se rozhodla odebírat tolik potřebný plyn z jiných zemí.

Toto přírodní bohatství změní pohled na zaostalou zemi, protože světové peníze, včetně našich, budou přitahovat plyn. Hodně štěstí Senegalu, ale zdá se divné, že investujeme miliony do přístupu k fosilním palivům v zahraničí, a přesto odrazujeme od stejné aktivity v naší vlastní energeticky lační zemi, když sedíme na zlatých dolech fosilních paliv.

MMF může být beznadějný při vytváření prognóz a my bychom to měli vždy brát s rezervou, ale naše vláda skutečně potřebuje začít zmást odsouzené tím, že podpoří náš přirozený optimismus a bude tlačit na růst co nejrealističtějším a nejpraktičtějším způsobem.