Kultovní koncertní místo v New Yorku prochází generální opravou

Pozor, letní večírky se v New Yorku chystají získat mnohomilionovou propagaci. Zde je to, co můžeme očekávat.

V New Yorku rozhodně není nouze o úžasné prostory pro živou hudbu. Od historického Bethel Woods po světoznámou Madison Square Garden a všude mezi tím (při pohledu na vás, nádhera Bardafone Opera House), světoznámá díla se ráda pravidelně objevují po celém našem státě. Naštěstí jedno z našich nejoblíbenějších míst prochází generální opravou.

Projekt zlepšení divadla Jones Beach

Nedávno bylo oznámeno, že do Jones Beach Theatre ve Waiting v New Yorku přichází „milionový“ projekt zlepšení od Live Nation na propagaci vstupenek a koncertů. Plán bude pokrývat téměř každý aspekt místa konání, včetně některých tolik potřebných doplňků a změn. Zde jsou některé z nejvýraznějších funkcí a uměleckých výkonů souboru plány.

Nová vylepšení přicházejí do Jones Beach Theatre

Hlavní tři problémy na programu jsou přístup k bráně, koupelny a záplavy. Plány zlepšení zahrnují a nové místo vchoda Celková rekonstrukce koupelnyvčetně zvýšení kapacity koupelen o 20 procent, a Výstavba nové hráze na ochranu před povodněmi (Věrci divadla Jones Beach Theatre si budou pamatovat „kouzlo“ oblasti kráteru, která se během přílivu plní mořskou vodou.) A to je jen začátek.

Upgrady na Jones Beach Theatre ve Wattage, New York

Více koncesí stojíVedle Solární osvětlení A Nová sedadla nahoře Je to také součást plánu. Jones Beach Theatre je unikátní v tom, že se nachází ve státním parku New York a projekt je součástí desítky let starého partnerství Live Nation s oddělením parků.

I když jsou vylepšení Jones Beach velmi potřebná, tento projekt nebude dokončen přes noc. Aktuální harmonogram má plánované datum dokončení v roce 2027. Do té doby se níže podívejte na některá další skvělá newyorská divadla, která můžete navštívit.

