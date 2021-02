Myanmarští zákonodárci tvrdí, že armáda bude po převratu chránit domy

Yangon, Myanmar (AP) – Stovky mjanmarských zákonodárců byly v úterý zadrženy ve vládních domech v hlavním městě země, den poté, co armáda zadržela vysoké politiky, včetně laureátky Nobelovy ceny a skutečné vůdkyně Aung San Suu Kyi.

Jeden z zákonodárců, on a asi 400 lidí, byli schopni mezi sebou v areálu hovořit a telefonovat se svými volebními obvody, ale nesměli opustit bytový komplex v Naipitě. Řekl, že uvnitř komplexu byla policie a mimo něj vojáci.

Zákonodárce, politik s členy národní ligy Suu Kyi pro demokracii a různých menších stran, strávil bezesnou noc obavami, že by mohli být odvezeni, ale měli pravdu.

“Musíme být ostražití a ostražití,” řekl zákonodárce a anonymně promluvil z obavy o svou bezpečnost.

Akvizice přichází několik dní poté, co se v hlavním městě shromáždili zákonodárci z celé země, aby zahájili nové zasedání parlamentu kvůli obavám, že bezprostředně hrozí spiknutí. Armáda uvedla, že zajetí je nezbytné, protože vláda neučinila jednání o obvinění z vojenských podvodů v listopadových volbách – ve kterých vládnoucí strana Su Ťij získala většinu parlamentních křesel – a umožnila volby pokračovat, jakmile se rozšířil koronový virus.

Ve svém prohlášení, které si v pondělí přečetlo vojenskou televizi Miyawati, bude zemi po dobu jednoho roku odpovědný vrchní velitel generál Min Aung Haling. Pozdě v pondělí oznámil velitelský úřad jména nových ministrů. 11členný kabinet se skládá z vojenských generálů, bývalých velitelů armády a bývalých vládních poradců vedených generálem Deanem Seanem.

Převrat byl dramatickým neúspěchem Myanmaru, který začal v roce 1962 dekádami tvrdé vojenské vlády a mezinárodní izolace. Nyní představuje zkoušku pro mezinárodní společenství jako znamení, že vláda Su Ťij je konečně na cestě k demokracii jako znamení, že Myanmar byl vyloučen a poté nadšeně přijat pod vojenskou vládou. Americký prezident Joe Biden pohrozil novými sankcemi, kterým země dříve čelila.

V úterý v Yangonu, největším městě země, byly ulice klidnější než obvykle, ale taxíky a autobusy stále jezdily a nevypadaly žádné známky přísného zabezpečení.

Angličtina Myanmar Times se dostala na titulní stránku stavu nouze, zatímco jiné státní noviny ukazovaly fotografie z předních stránek pondělního zasedání Rady národní bezpečnosti a bezpečnosti, kterého se zúčastnili nově jmenovaný výkonný předseda Mint Sway a Min Aung Haling, spolu s dalšími vojenskými činiteli.

Mluvčí strany Su Ťij a několik mezinárodních pozorovatelů označili armádu za legitimní s odvoláním na část ústavy, která jí umožňuje kontrolovat národní mimořádné události.

Su Ťij, nositelka Nobelovy ceny za mír, byla mnoho let v domácím vězení, když se snažila prosadit svou zemi směrem k demokracii a poté, co její strana zvítězila ve volbách v roce 2015, se stala její skutečnou vůdkyní.

Su Ťij byla během let ve vazbě divokou kritikou armády. Ale poté, co přešel z demokratické ikony k politikovi, musel pracovat s generály, aniž by se přesto úplně vzdal moci, přestože umožnil volby.

Přestože byl 75letý doma oblíbený, respekt, který projevoval generálům Su Ťij – USA a dalším, kteří zašli tak daleko, že hájili svůj útlak proti Rohingským muslimům označeným jako genocida – mu poskvrnil reputaci v zahraničí.

Puč vyvolal mezinárodní odsouzení a mnoho zemí požadovalo propuštění zadržených vůdců.

Biden označil vojenskou akci za „přímý útok na demokracii a právní stát v zemi“ a řekl, že Washington by neváhal zrušit sankce.

„Kdekoli bude demokracie napadena, USA se jí postaví,“ uvedl ve svém prohlášení.

OSN Generální tajemník Antonio Guterres ve svém prohlášení uvedl, že tento krok je „vážnou ranou pro demokratické reformy“. Rada bezpečnosti pořádá mimořádné zasedání týkající se činnosti vojenské rady – pravděpodobně v úterý, podle Británie, která v současnosti předsedá.