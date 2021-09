Proč se planety ve sluneční soustavě otáčejí ve stejné rovině?

Pokud jste někdy zírali na model sluneční soustavy, pravděpodobně jste si všimli, že slunce, planety, měsíce a asteroidy sedí zhruba ve stejné rovině. Ale proč to je?

Abychom na tuto otázku odpověděli, musíme cestovat na začátek sluneční soustavy, zhruba před 4,5 miliardami let.

V té době to byl soubor Sluneční Soustava Byl to jen obrovský vířící mrak prachu a plynu, řekl Nader Hajipour, astronom z University of Hawaii v Manoa, pro Live Science. Tento masivní mrak měřil napříč 12 000 astronomických jednotek (AU); 1 AU je průměrná vzdálenost mezi nimi Země a Slunce vzdálené asi 150 milionů km. Hagibor řekl, že tento mrak se stal tak velkým, že ačkoli byl naplněn prachovými a plynnými částicemi, samotný mrak se začal hroutit a smršťovat pod svou vlastní hmotou.

Když se rotující oblak prachu a plynu začal hroutit, také se zploštil. Představte si, že výrobce pizzy hází kus těsta do vzduchu. Jak se válí, těsto se roztahuje, ale stává se stále tenčím a plochým. To se stalo velmi rané sluneční soustavě.

Mezitím ve středu tohoto neustále se zplošťujícího oblaku byly všechny tyto molekuly plynu tolik stlačeny dohromady a zahřívány, řekl Hagibore. Pod obrovským teplem a tlakem, vodík A hélium Atomy se spojily a vyvolaly jadernou reakci na miliardy let v podobě malé hvězdy: Slunce. Během dalších 50 milionů let Slunce pokračovalo v růstu, sbíralo plyn a prach ze svého okolí a uvolňovalo vlny intenzivního tepla a záření. Rostoucí slunce pomalu odstraňovalo koblihu z prázdného prostoru kolem ní.

Jak slunce rostlo, mrak se stále hroutil a tvořil „disk kolem hvězdy [that] „Zplošťuje se a zplošťuje a rozpíná se a rozpíná se sluncem uprostřed,“ řekl Haggigibor.

Nakonec se z mraku stala plochá struktura zvaná protoplanetární disk, obíhající kolem mladé hvězdy. Hagibor řekl, že disk zabíral stovky astronomických jednotek a byl tlustý na desetinu této vzdálenosti.

Desítky milionů let poté se částice prachu v protoplanetárním disku navzájem jemně otáčejí a někdy do sebe narážejí. Někteří se k sobě dokonce přilepili. A za ty miliony let se z těchto částic stala milimetrová zrna, z těchto zrn se stala centimetrová oblázky a oblázky se stále srážely a držely pohromadě.

Nakonec se většina materiálu v protoplanetárním disku slepila a vytvořila masivní těla. Některé z těchto předmětů se zvětšily natolik, že je gravitace formovala do sférických planet, trpasličích planet a měsíce. Ostatní objekty měly nepravidelný tvar, například asteroidy, komety a některé malé měsíce.

Přestože se velikosti těchto předmětů lišily, zůstávaly víceméně na stejné úrovni, ze které pocházely jejich stavební materiály. Z tohoto důvodu i dnes rotuje osm planet sluneční soustavy a další nebeská tělesa přibližně ve stejné rovině.

Původně publikováno na Live Science.