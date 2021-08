Kultovní demo E3 Metal Gear Solid 2, upgradované na 4K pomocí AI

obrázek : digitální slévárna

Na E3 2000, Metal Gear Solid 2 vůbec Ukradl show, když byly první záběry, které hrál, uvedeny v reálném čase v akci na PlayStation 2.

Zdálo se V té době neuvěřitelné, ale čas letí nepřetržitě a podle standardů roku 2021 to zjevně není neuvěřitelné , s některými technickými triky, které se v té době používaly k obejití omezení PS2 Jako všechno mlha, nyní nám brání užít si jeho jemnější detaily.

Zde přichází na řadu upgrade AI. Místo toho, aby designéři pečlivě vstupovali a obnovovali každou texturu ve hře, Digital Foundry povolila v upoutávce pouze nějaký software pro hluboké učení. , který se podíval na každý snímek jednotlivě a viděl, no, je to jako tank, vyčistíme to, vyplníme mezery a dáme to zpět do 4K.

Odvedla úžasnou práci! I když to není dokonalé (některé věci jsou velmi ostré, zatímco jiné nebyly nikdy určeny k čištění). ) Většina scén zde těží z aplikace, protože samotný trailer dokáže udržet jak mokrou, tak těžkou zpětnou vazbu a současně zlepšit celkovou přesnost. (A zde stojí za zmínku, emulátory odvedly dobrou práci při vyrovnání celých her Roky to není dobré.)

Pokud vás to naladilo na víc Metal Gear Solid 2A Příště můžete udělat mnohem horší věci, než dohnat vynikající retrográdní Heather Hra z minulého roku: