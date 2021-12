Persona 5 zpěvačka Lyn zpívá Sonic Adventure 2’s Escape from the City

K dispozici je nová verze Sonic Adventure 2 Píseň „Escape from the City“ a tentokrát ji zpívá ona Osoba 5 Zpěvačka Lynn. Nová dodávka je součástí nové řady ježek Sonic Remixy hry. „Escape From The City – Funk RMX“ spustil sbírku videí na YouTube.

Nejprve zde Lyn předvádí verzi „Escape From The City – Funk RMX“. Sonic Adventures 2 cesta. Na pozadí se zobrazí snímky obrazovky hry. Také skladatel Jun Senoue se k této úpravě vrátil. Zatímco Senoue pracoval po boku Teda Poleyho na vytvoření původní písně, Dean DiMarzo přišel pomoci s touto novou písní.

Chcete-li si poslechnout originál, zde je zkušební verze „City Escape“.

Píseň byla také součástí Sonic 30th Anniversary Symphony. se konečně objevil. Lidé to mohou chytit 1 hodina, 51 minut Mark Ve videu níže.

Zatímco Lyn je známá jako Osoba 5 Zpěvačka, pro kterou zpívala na soundtracku Osoba také spin-off série. Nazpívala šest písní Persona 5 útočníků Záznam zvuku. To zahrnuje úvodní téma této hry „Jsi silnější“. Zpívala „Wonderful“ a „One Night“. Persona 5: Tanec ve svitu hvězd. Byla také za některými stopami Osoba Q2 Záznam zvuku. Své úvodní téma „The Road Less Taken“ zazpívala s kolegou Osoba Zpěváci pro Lotus Juice, Shihoku Hirata a Yumi Kawamura. Nedávno ona Vyrobeno v TGS 2021.

Sonic Adventure 2 Vyskytuje se na Dreamcast, GameCube, PS3, Xbox 360 a PC.