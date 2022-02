Misfits Gaming Group podepisuje tvůrce obsahu ‚Minecraft‘ Ranboo, Tubbo – The Hollywood Reporter

Esports organizace Misfits Gaming Group podepsala na Twitchi streamery Ranboo (který udržuje svou identitu v soukromí) a Tubbo, alias Tobyho Smithe, kteří jsou oba známí svými Minecraft obsah.

Ranboo, hráč v Severní Americe, začal streamovat v roce 2020 a na Twitchi má 4,2 milionu sledujících. Mezitím Tubbo, britský streamer, zahájil svou online přítomnost v roce 2018 a nyní se může pochlubit 4,8 miliony sledujících.

Při podpisu smlouvy s Misfits je záměrem Tubbo a Ranboo diverzifikovat obsah společnosti a rozšířit přitažlivost pro mladší publikum.

„Misfits je i nadále odhodlána soutěžit, ale jsme také inkluzivní komunitou pro všechny hráče,“ řekl Ben Spoont, který Misfits v roce 2016 založil a působí jako CEO. „Díky tomu, že se Ranboo a Tubbo připojili k našemu již tak úžasnému seznamu tvůrců Minecraftu, mohou fanoušci očekávat zábavné komunitní akce, dostupný obsah a celkové povýšení našeho programování. Budeme definovat moderní herní obsah a nemůžeme se dočkat, až uvidíme, jak naše kolektivní publikum zareaguje.“

Ranboo a Tubbo se připojí k seznamu včetně Minecraft tvůrci obsahu Aimsey, Snifferish a Seapeekay.

„Diverzifikace našeho publika při zachování věrnosti naší konkurenční DNA je ve společnosti Misfits nejvyšší prioritou,“ řekl Steve Brauntuch, CMO společnosti Misfits Gaming Group. „Elitní tvůrci jako Ranboo a Tubbo nám pomohou zapojit a vychovat mladší demo, zatímco Minecraft poskytuje zábavné testovací prostředí pro nové formáty obsahu a nápady. Pro obsahovou laboratoř Misfits to bude skvělý rok.“

Misfits Gaming Group sídlí v jižní Floridě a vytváří herní a originální obsah a provozuje pět esportových týmů, včetně Florida Mayhem v Overwatch League and Misfits Gaming in League of Legends.