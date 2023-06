Martin Vakulík vyhrál svou druhou rovnou Speedway GP v České republice

Český reprezentant Martin Vakulík (Bílá přilba) ovládl GP 2023.

SHvězda Lovacu Martin Vagulík byl potěšen, že mohl podruhé v řadě naplnit sen České republiky o pražské FIM Speedway GP poté, co se v sobotu večer znovu postavil na stupně vítězů na svém „domácím“ podniku.

V jedné z nejnapínavějších nocí akce Speedway GP od první návštěvy české metropole v roce 1997 se Vakulik dostal nad dánského závodníka. Leon Madsen Za druhé, Aussie Jack Holder Třetí a trojitý mistr světa v GP Polska Bartoš Zmarzlík Za čtvrté, nejlepší slovenský hráč vyhrál svůj domácí podnik SGP druhý rok za sebou.

Eso narozené v Žarnovici rozzuřilo davy, když protnul cílovou čáru a posunul se na čtvrté místo v mistrovství světa Speedway GP se 41 body, takže za lídrem série Zmarzlikem s 50 zaostal o devět.

Vagulik zažil Speedway GP poprvé před dvěma desetiletími, sledoval to z terasy jako fanoušek a získával snímky s legendami SGP. Greg Hancock A Tony Richardson.

Nyní se u pražských fanoušků etabloval jako hrdina a třiatřicetiletý hráč s potěšením naváže na nezapomenutelný úspěch další slavnou nocí v roce 2022.

„Je to neuvěřitelné. Miluju Prahu, mám tu spoustu přátel a od doby, kdy jsem byl juniorským jezdcem, jsem si tu udělal spoustu dobrých vzpomínek,“ řekl Vakulík.

„Praha je pro mě výjimečná a vyhrát tady dvakrát je neuvěřitelné. Jsem z toho velmi šťastný a nadšený.

„Chci poděkovat všem fanouškům na Slovensku, kteří sem chodí a podporují mě. Viděl jsem spoustu lidí, které jsem znal – stovky a stovky lidí s mojí vlajkou.

„Je to úžasné. Je to neuvěřitelné, když vás tolik lidí podporuje. Rád bych také poděkoval českým fanouškům, kteří mě tak vřele přivítali a podpořili. Vypadá to úžasně a mám z toho velkou radost.

„Teď jsem plný pozitivní energie, jsem velmi nadšený. Užívám si to pokaždé, když jsem v Praze. Vždy je pro mě speciální závodit tady, a když vyhraju, je to neuvěřitelné.“

Zmarzlik vede sérii Speedway GP o 50 bodů a nyní má neuvěřitelných 13 kol v řadě jako lídr světového šampionátu, mířící do zahájení sezóny 2022 FIM Speedway GP Chorvatska.

švédská hvězda Fredrik Lindgren Skončil druhý se 47 body a ze semifinálového výjezdu získal 11 bodů.

Mezitím Holderovo druhé pódium Speedway GP ve Spin vyneslo třetí ze 42 – osm za Zmarzlikem a závod o největší sportovní cenu vyhrál jeho starší bratr Chris v roce 2012, před 11 lety.

Nejlepší světoví jezdci na řadě na německé FIM Speedway GP – příští sobotu v Tetaro Bergring Areně.