OnePlus 9 a 9 Pro se objevují v uniklých vykresleních

Máme velmi jasný obraz o tom, jak budou připravované OnePlus 9 a 9 Pro vypadat WinFuture – Stránka obsahuje Vydalo celou řadu oficiálních tiskových zpráv Z telefonů přicházejících dlouho předtím Spuštění 23. března. máme První oficiální pohled V nadcházející vlajkové lodi v ukázce OnePlus na začátku tohoto týdne, ale tento nejnovější únik obsahuje běžné modely a modely Pro z různých úhlů v různých barvách.

Tyto nabídky jsou v souladu s tím, co OnePlus již sdílel, a jsou také podobné Údajné prototypové zařízení To uniklo koncem loňského roku. Vypadá to, že OnePlus 9 Pro bude dodáván s 6,7palcovou mírně zakřivenou obrazovkou a OnePlus 9 bude vybaven 6,5palcovou plochou obrazovkou. To se týká rozsahu podrobností specifikace v tomto úniku; WinFuture Spekuluje se, že 9 může místo kovu použít plastové tělo, ale na základě těchto fotografií je těžké říci.



Mřížkový pohled









Co nebo co je Značka Hasselblad je díky novému partnerství jasně na kameru na obou zařízeních. Oba telefony obsahují snímač Sony IMX789 v hlavním fotoaparátu a také Potvrzeno generálním ředitelem OnePlus Pete Lau Na Twitteru bude zahrnuta kamera s ultravysokým rozlišením a 50MP senzorem Sony IMX766. Toto je neobvykle vysoké rozlišení pro ultra-vysoké pásmo, ale jak vysvětluje Law s některými Obrázky vedle sebe, Tyto další pixely mohou umožnit ostřejší oříznutí a korekci zkreslení.

Kromě objektivů fotoaparátu tato vykreslení ukazují řadu barevných možností, které pravděpodobně můžeme očekávat od 9 a 9 Pro. Model 9 Pro se objeví v silné černé, olivově zelené a kovové stříbrné barvě. Zdá se, že 9 je nabízeno v černé barvě a jsou k dispozici také pohodlnější modré a fialové možnosti.