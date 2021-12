Kaiden Guhle se opět chystá nastoupit za Kanadu, tentokrát však na domácím kluzišti

Calgary – Kaiden Guhle se nejvíce proslaví ve svém rodném městě na mistrovství světa mládeže v hokeji v roce 2022 v Edmontonu.

Prince Albert Raiders z Western Hockey League vyměnil muže obrany s Oil Kings of Edmonton ve stejný den, kdy byl 1. prosince pozván na výběrový kemp kanadského juniorského hokejového týmu.

„Byl to trochu bláznivý den,“ řekl Guhli.

Je jedním ze tří vracejících se hráčů z kanadského týmu, kteří získali stříbrnou medaili v Edmontonu na tamním mistrovství světa hráčů do 20 let 2021.

Zatímco 19letý mladík z nedalekého Sherwood Park, Alta, byl v té době považován za domácího, nebyli žádní fanoušci Rogers Place, kteří by to přiznali kvůli pandemii COVID-19.

Tentokrát budou diváci a Guhle je z toho nadšený.

„Někdy prostě ležíte v posteli a přemýšlíte o tom a naskakuje vám husí kůže jen při pomyšlení na to, jak elektrický by byl Rogers Bliss,“ řekl Guhle. „Určitě se spustí v první směně a ve všech nadcházejících hrách, takže to bude speciální.

„Teď, když je kluziště v mém domě, to bude trochu jiné.“

Soupiska Kanady bude odhalena v pondělí na závěr čtyřdenního výběrového kempu. Pořadatelská země zahájí turnaj pořádaný Edmontonem a Red Deer, Alta, 26. prosince proti České republice.

Guhle se před výběrovým kempem vmáčkl do tří zápasů s Oil Kings.

První kolo (celkově č. 16) znamenalo, že Montreal Canadiens v roce 2020 vybrali vítěze zápasu pro Oil Kings, když noc předtím vyhráli 3:2 nad Winnipeg Ice, aby se o tom informovali v Calgary.

Je jedním ze čtyř Oil Kings pozvaných, aby vyzkoušeli Kanadu po boku brankáře Sebastiana Koussy a útočníků Dylana Guintera a Jakea Neborse.

Guhle je virtuální zámek, kde můžete znovu hrát za Kanadu. Šestistopý a třiačtyřicetikilový obránce se letos zúčastnil tréninkového kempu NHL s Kanaďany a objevil se ve třech přípravných zápasech před sezónou.

„Byla to dlouhá doba. S COVIDem jsme neměli tréninkový kemp,“ řekl Guhle. „Bylo skvělé hrát tam nějaké předsezónní zápasy a být tam asi měsíc bylo opravdu skvělé.“

Cítí, že jeho hra letos díky této zkušenosti dosáhla další úrovně.

„Jeden rok je pro tuto věkovou skupinu příliš velký, takže je to zralost,“ řekl. „Moje schopnosti pohybovat pukem se zlepšily jen o něco málo díky tomu, že jsem viděl hrát jiné hráče, být s jinými hráči na vyšších úrovních a hrát profesionální hokej.

Kanada podlehla Spojeným státům 2:0 v zápase o zlato na mistrovství 2021 na Rogers Place.

Guhle, který vstřelil dva góly a jednu přihrávku a byl na turnaji plus-8, by si nepřál nic lepšího, než získat zlatou medaili tentokrát na svém domácím kluzišti.

„Nemyslím si, že tam jsou nedokončené věci pro mě, jen nedokončené věci pro tým,“ řekl. „Když hrajete doma, je tam velký tlak, a když hrajete v Kanadě, očekává se, že vyhrajete.

„Muži to vědí. Muži touží po zlaté medaili.“

Tato zpráva byla poprvé publikována v The Canadian Press dne 11. prosince 2021.