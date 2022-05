The Chant vychází letos na podzim pro PS5, Xbox Series a PC; Verze PS4 a Xbox One zrušeny

hrůza práce dobrodružná hra hymnus spustí se pro PlayStation 5A Xbox sérieA PC přes pára Letos na podzim, vydavateli premiér a vývojář měděný symbol oznámil.

The dříve oznámeno Playstation 4 A Xbox One Vydání verzí již není plánováno.

Zde je přehled hry prostřednictvím Prime Matter:

Mír, ticho a osvícení na odlehlém idylickém ostrově – co víc si přát? Temná stránka spirituality proráží hranice normálnosti v nové droze hrůza adresa, hymnusTato hororová a dobrodružná hra z pohledu třetí osoby vás unese na hraně vašeho sedadla.

Sedí v duchovní svatyni na vzdáleném ostrově, hymnus Snažíte se přežít tváří v tvář celé řadě éterických hororů, které se rozpoutaly poté, co se rituální hymny strašně pokazily a otevřely portál do dimenze noční můry zvané The Gloom?