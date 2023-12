Jak páry denně využívají potenci ega, aby měly skvělé vztahy | Nancy Carboneová

Přiznejme si to: Máme tendenci obviňovat naše partnery, když se naše vztahy pokazí. Někdy je těžké se na sebe podívat a říct, že jsme vinni.

Ale co kdybych vám řekl, že existuje psychologický koncept, který pomáhá určit, zda jste „dobří“ ve zdravém vztahu – a že tento koncept má více společného s tím, jaký máte vztah k sobě, než jaký máte vztah k ostatním?

Existuje psychologická technika, kterou lidé ve skvělých vztazích denně používají.

Říká se tomu „ego efektivita“ a zdá se, že má obrovský vliv na úspěšnost našich vztahů. Co je ale efektivita ega a jak určuje, jak dobří jste ve vztazích?

A Studie uvedená v Journal of Personality Vysvětluje: „Existují složky já, které rozpoznávají efektivní způsoby jednání, a existují složky já, které uzákoní chování. Cílem výzkumu bylo prozkoumat, jak tyto různé složky já.“

Tato studie zjistila, že „účastníci i partneři uvedli větší spokojenost ve svých vztazích s účastníky, kteří dosáhli vyššího skóre v účinnosti ega“.

Jednodušeji řečeno, účinnost ega je psychologický koncept, který odkazuje na stav, ve kterém je vaše chování v souladu s vaší ideální vizí sebe sama. V zásadě se to stává, když jste svými slovy upřímní a upřímní.

S někým, jehož efektivita a ego se dobře propojují, to, co vidíte, je to, co dostanete, a oba partneři ve vztazích s těmito lidmi hlásí, že jsou se svými vztahy velmi spokojeni.

I když je studie informativní, je logické, že schopnost mít zdravé vztahy závisí na zdravém pocitu sebe sama.

Není třeba zakrývat své činy nebo skrývat své chování, když jste v souladu se svým ideálním já.

Když vaše chování neodpovídá vašemu ideálnímu já, postrádáte účinnost ega.

Nedostatek účinnosti ega nastává, když nemůžete čelit pravdě o svých činech, pokud nejsou v souladu s tím, jak vidíte sebe nebo své ideální já. Toto je čas, kdy člověk může lhát, skrývat pravdu nebo se skrývat, aby se ochránil před špatným pocitem ze sebe.

Když vaše chování není v souladu s vaším ideálním já, nevnášíte do vztahů své nejlepší já – možná dokonce své pravé já. Když vaše chování neodpovídá tomu, jak se chcete vidět, je snadné překroutit realitu tak, abyste vypadali jako dobrý člověk.

Například narcista může použít gaslighting ke zkreslení reality, aby mohl vypadat dobře a nemusel čelit svým činům, pokud nechce přiznat, že udělal něco špatného. Udržují si tak pozitivní obraz, který o sobě mají.

Jinými slovy, jejich pohled na sebe sama není v souladu s jejich skutečným chováním. Způsob, jakým se vidí, nezapadá do toho, kým jsou. Zatímco člověk s efektivitou ega se vidí jako realistický, jedná podle svého ideálního já a nepotřebuje manipulovat s ostatními.

Abyste pochopili funkci ega, musíte se na něj podívat Freudova struktura psychiky. Struktura osobnosti se skládá z id, superega a ega.

Id je poháněn agresivními a potěšením hledajícími pudy, které hledají okamžité uspokojení a vyhýbají se bolesti. Superego se pokouší naplnit sociální očekávání, která jsou často vedena pocity viny, studu nebo soudu. Ego je prostředníkem mezi id a superegem a žije podle principu reality (vědomí).

Ego účinnost je, když můžete vidět věci jasně a ovládat své chování, takže můžete spíše reagovat než reagovat.

Pokud máte slabé ego, můžete použít obranu k popření něčeho v sobě, čemu nechcete čelit, najít způsob, jak popřít realitu nebo nějakým způsobem zkreslit pravdu, abyste nemuseli čelit této bolestné pravdě. . .

Když například váš partner kritizuje vaše chování a vy nemůžete snést, že jste udělali něco špatného, ​​najdete způsob, jak překroutit pravdu, aby se nezdála tak špatná. Tímto způsobem vaše činy zaostávají za tím, jak se chcete vidět.

Mít zdravé ego znamená, že nereagujete na své impulzivní nebo agresivní touhy, ale spíše uznáváte pravdu o tom, jak se cítíte, když říkáte, co cítíte.

Jak účinnost ega ovlivňuje míru, do jaké jsou udržovány zdravé vztahy?

Mít zdravý vztah je, když jste schopni vyjádřit své skutečné pocity, které podporují vaši skutečnou osobnost. Tímto způsobem reagujete podle svého ideálního já a nejednáte defenzivně. Pamatujte: Mít účinnost ega znamená, že vaše chování je v souladu s vaším skutečným já.

Výzkum, který provedl Michael D. Robinson, Roberta L. Irvin a Michelle R. Persic (2022) Ukažte, že zvýšená účinnost ega je spojena s několika pozitivními výsledky vztahu, zatímco nízká úroveň účinnosti ega je spojena s několika negativními důsledky.

Celkově se partneři cítili spokojenější ve vztazích s těmi s vyšší účinností ega. Zjistilo se, že partneři cítili větší oddanost vztahům a vykazovali vyšší úroveň intimity, důvěry a lásky.

Partneři uvedli, že ego-aktivní účastníci byli přístupnější, citlivější a zapojení do vztahu. Tyto výsledky ukázaly, že účinnost ega souvisí s úspěchem ve vztahu.

Egoaktivní jedinci se méně často zapojovali do popírání nebo odpoutání se a méně se zapojovali do partnerské manipulace. Dokázali se lépe vypořádat se vztahovými problémy.

Existují některé klíčové ukazatele toho, že žijete v „realistickém egu“, tedy nejednáte defenzivně nebo impulzivně, což vede k úspěšnému romantickému vztahu.

1. Místo odpovědi můžete zaznamenat své pocity a vyjádřit je.

2. Místo schovávání věcí nebo ignorování problémů je můžete řešit za pochodu.

3. Místo toho, abyste jednali podle svých potřeb a zájmů, můžete ve vztahu brát ohled na ostatní.

4. Nepodléhejte pokušením nebo impulzivním touhám, ale pečlivě přemýšlejte o důsledcích a zvažte nejvhodnější reakci k řešení situace.

5. Namísto projevování hněvu, který maskuje skryté emoce, si všímáte nepříjemných pocitů, jako je žárlivost nebo nejistota, a snažíte se pochopit jejich zdroj.

6. Máte schopnost ovládat emoce a mluvit o věcech.

7. Můžete naštvaně sedět a snášet frustrující pocity místo toho, abyste reagovali v zápalu okamžiku.

8. Místo překrucování pravdy jste schopni převzít odpovědnost za své činy a vlastnit své chování.

Když je vaše ego zdravé, nebudete se bát trestajícího superega. Můžete zmírnit svého vnitřního kritika. Máte soucit se sebou i ostatními, takže jste schopni se po konfliktu uklidnit a neposuzovat sebe ani ostatní tvrdě.

Když žijete podle svého pravého já, můžete podporovat hlubší spojení, spíše než reagovat obrannými způsoby.

Zdravé ego vám umožňuje žít své ideální já, když se vaše činy shodují s tím, kým jste.

Můžete žít podle své vnitřní pravdy a zvládat nechtěná nutkání a destruktivní nutkání, abyste měli vědomou kontrolu nad sebou samým i nad tím, jak reagujete na ostatní. To zase může pozitivně ovlivnit vaše romantické vztahy.

Nancy Carboneová Je autorem, vztahovým terapeutem a psychoterapeutem. Specializuje se na léčbu poruch osobnosti a vztahového traumatu a je certifikovanou sociální pracovnicí v oblasti duševního zdraví.