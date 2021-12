Česká hračka je vánoční koleda, ach! Hanukkah, Merry Guanza Virtual nabízené pouze na TNC

Novoměstské divadlo (TNC) a Československo-americké divadlo marionet (CAMT) přesunuly svůj nadcházející „Vánoční koleda, ó! Chanuka, veselá Guanza“ (22. prosince až 2. ledna), aby bezpečně oslovily širší publikum. Od živých vystoupení pouze po virtuální (online). Pořad potrvá od 22. prosince 20:00 do 2. ledna v délce předem naplánovaného běhu.

Je to nádherná veselá show pro smutné časy a je vhodná pro mladé publikum. Ale děti starší pěti let byly nedávno očkovány a dětem mladším pěti let nebylo povoleno bodnutí, což si vyžádalo revizi prezentace, aby byla pro diváky a herce lepší.

Vstupenky na streamování budou stát 10 USD. Stávajícím držitelům vstupenek je nabízen neomezený odkaz pro zobrazení a ti, kteří si vstupenky zakoupili předem za různé ceny, mohou získat náhradu.

Jeho publikum je nyní prakticky neomezené, protože produkce je nyní k dispozici na vyžádání namísto standardního plánu.

„A Christmas Carol, Oh! Chanuka, Merry Guanza“ je extravagantní hračka pro všechny věkové kategorie. Upraveno, nasměrováno a znovu objeveno Vtip Horages, která obsahuje více než 30 hraček Miloše Kasala, včetně slovenských, moravských a rusínských lidových krojů a svátečních písní v češtině, angličtině, hebrejštině, slovenštině, španělštině a svahilštině. Dickensův známý příběh je vetkán do překvapivé a rozkošné směsice anglických, židovských, afrických, amerických a českých zimních rituálů a zvyků, to vše v podání čtyř až dvaceti čtyř palců a vynalezených materiálů a tří desítek marionet. Hračky. Vtip Horages Režíruje celé obsazení hraček podporovaných pěveckým sborem Live Chorus: A „Cabella Monument“. Katharina Visina A Volois Mikens. Tato sada využívá stoletou hračku darovaného Divadla marionet Madeleine Albrightová. Design a kostýmy od dvojnásobného zakládajícího člena oceněného Innovative Theatre Award Michaela Pesha.

Kompletní informace o programu: https://www.jsnyc.com/season/vitxmas2021.htm

Dostupné na vyžádání od 22. prosince 2021 do 2. ledna 2022

Uvádí Divadlo pro Nové město

Vstupenky 10 $ (pouze online)

Koupit lístky: www.theatreforthenewcity.net A https://tinyurl.com/s5mwp7e2

Doba chodu 75 minut.

Informace pro návštěvníky: (212) 254-1109