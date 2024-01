Rozšiřující se krize na Blízkém východě: Výbuch, který zabil asi 20 vojáků, souvisel s izraelským úsilím o vytvoření nárazníkové zóny v Gaze.

Izrael se pokoušel zbourat část palestinské čtvrti v rámci svého plánu na vytvoření nárazníkové zóny mezi Gazou a Izraelem, když v pondělí zahynulo při výbuchu asi 20 izraelských vojáků, podle tří izraelských představitelů a izraelského důstojníka, který se účastnil. v demolicích.

K výbuchu došlo v pondělí poté, co ozbrojenci v Gaze zahájili palbu na tank střežící izraelskou jednotku, která umisťovala výbušniny do palestinských budov na hranici v centru Gazy s cílem je zdemolovat, podle tiskové zprávy poskytnuté v úterý izraelskou armádou. . Armáda uvedla, že výbušná zařízení explodovala během přestřelky a zabila mnoho vojáků uvnitř.

Izrael chce zbourat několik palestinských budov poblíž hranic, aby vytvořil to, co nazývá „bezpečnostní zónu“, podle tří představitelů, kteří hovořili anonymně, protože nebyli oprávněni o problému veřejně mluvit.

Dva z představitelů uvedli, že cílem Izraele je vytvořit nárazníkovou zónu v délce asi šesti desetin míle podél zhruba 36 mil dlouhé hranice Izraele s Gazou. V nejužším místě je oblast široká méně než čtyři míle.

Jejich cílem je ztížit ozbrojencům opakování náletu, jako byl ten ze 7. října, při kterém bylo podle izraelských odhadů zabito nebo uneseno asi 1400 lidí a který vedl k evakuaci desítek tisíc obyvatel jižního Izraele. . Jedním z cílů izraelské války je vytvořit podmínky, které by přesvědčily evakuované Izraelce, že je bezpečný návrat do svých domovů. Některé ze zničených oblastí se nacházejí jen několik set metrů od izraelských čtvrtí, které byly napadeny.

V reakci na otázku o vytvoření nárazníkové zóny armáda uvedla, že její síly „identifikují a zničí teroristickou infrastrukturu umístěnou mimo jiné uvnitř budov“, což je podle ní nezbytné pro realizaci obranného plánu pro jižní Izrael.

Hlavní mluvčí armády admirál Daniel Hagari v úterý na tiskové konferenci uvedl, že zabití vojáci byli zapojeni do operace, která měla „vytvořit bezpečnostní podmínky pro návrat obyvatel jihu do jejich domovů“. '

Myšlenka nárazníkové zóny získala v izraelském diskurzu tolik pozornosti, že americké ministerstvo zahraničí Mluvte proti tomu V prosinci, protože by to fakticky zmenšilo rozlohu Gazy, což je proces, který americká administrativa odmítá.

John Kirby, mluvčí Rady národní bezpečnosti, zopakoval tuto námitku v úterý, když byl na tiskové konferenci v Bílém domě dotázán na kroky Izraele k vytvoření nárazníkové zóny. „Nechceme, aby se oblast Gazy v žádném případě zmenšila,“ řekl pan Kirby. „To nebudeme podporovat.“

Ministr zahraničí Antony Blinken však během návštěvy Nigérie řekl, že Spojené státy jsou otevřeny zřízení dočasné nárazníkové zóny, ale pouze proto, aby umožnily Izraelcům, kteří uprchli ze svých domovů podél hranice Gazy po 7. říjnu, vrátit se.

„Pokud jsou zapotřebí přechodná opatření, která by to umožnila, je to jedna věc, která se musí stát,“ řekl Blinken. „Ale pokud jde o trvalý status Gazy, měli jsme jasno a máme jasno i nadále A nezasahovat do jeho pozemků.“

Pro Palestince je tato praxe krutá a zabránila by Gazanům žijícím v již tak přeplněném Pásmu vrátit se do svých domovů. Kritici izraelské politiky tvrdí, že tato praxe je součástí širšího ignorování civilních domovů a majetku. Většina budov v Gaze byla podle odhadů Organizace spojených národů během války poškozena a podle představitelů Gazy bylo zabito více než 25 000 obyvatel Gazy.

Balakrishnan Rajagopal, zvláštní zpravodaj OSN pro právo na přiměřené bydlení, uvedl, že systematické ničení palestinských pohraničních domů by mohlo představovat válečný zločin, protože nepředstavují pro Izrael přímou hrozbu.

„V Ženevských úmluvách prostě není žádné ustanovení o tom, co Izrael dělá podél hranice, což je nějaký druh preventivního vyklízení majetku,“ řekl Rajagopal v telefonickém rozhovoru.

„Izrael může podniknout kroky na základě jednotlivých nemovitostí, ale ne ve velkém přes celou hranici,“ řekl Rajagopal. „Izrael jako okupační mocnost je povinen nepouštět se do takzvaného nevybíravého ničení majetku.“ Armáda na žádost o vyjádření k těmto obviněním nereagovala.

Zatímco Izrael nikdy oficiálně neoznámil demolici palestinských pohraničních domů, myšlenka nárazníkové zóny podél hranice Gazy byla široce diskutována v izraelských médiích od začátku prosince, kdy o ní informovala agentura Reuters.

Izraelští ministři také od prvních týdnů války naznačovali plány na vytvoření takové nárazníkové zóny. Tehdejší ministr zahraničí Eli Cohen řekl, že po válce „se zmenší i oblast Gazy“.

O několik dní později Avi Dichter, ministr zemědělství, hovořil o vytvoření „rozpětí“ podél hranice Gazy. „Bez ohledu na to, kdo jste, nikdy se nebudete moci přiblížit k izraelským hranicím,“ řekl Dichter.

Gabe Sobelman , Rawan Sheikh Ahmed , Erica L. Greenová A Michael Crowley Přispěl do zpráv.