Šťastný muž

Málokterá scéna v kině vzbudí vlnu emocí tak spolehlivě jako pohled na smolného vítěze závodu. Je tu hrudní koš vítěze, když v cíli proráží pásku, běžcův vyčerpaný úsměv, vítězně zvednuté paže, toulec zvedající se do bobtnání houslí a nakonec v divákovi boule v hrdlo. To bylo kde Požární vozidla Striking Gold: Už ti sežral srdce.

Zátopek, oscarový mezinárodní celovečerní film z České republiky, který se stal hitem domácích pokladen, jemný, i když ošuntělý životopisný film o běžecké legendě, je také ve své nejlepší náladě, když je náš muž na trati. Český dálkař Emil Zátopek (Václav Neuzel) stoupá odnikud – vlastně z továrny na boty Baťa –, aby získal tři zlaté medaile na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952. Natáčení ve stylu tehdejšího sportovního zpravodajství s fotoaparátem zachycujícím celou scénu, přesvědčuje nás režisér David Ondriček opakovaně říká, že jen na okamžik sledujeme historii.

Historie byla vskutku přeplněným místem. Když Zátopek začal běhat, povzbuzen svým manažerem, aby v neděli odpoledne reprezentoval továrnu na atletickém mítinku soudruhů, Československo bylo zničeno německou invazí a nyní bylo pod botou Ruska. Jak získal další ocenění a stal se národním hrdinou, uvědomili jsme si, že Československý sportovní svaz a jeho vláda vidí Zátopkova sportovního ducha jako součást většího projektu. Může pro ně špehovat. Může být nucen odsuzovat protivníky. Má dokonce i výhodnou slabou stránku: svou ženu Danu, divokou olympijskou oštěpařku (Martha Isova), jejíž otec byl součástí válečné exilové vlády. Mohla být i odsouzena.

To vše je zarámováno jako vzpomínka na návštěvu Rona Clarka (James Freshville), mladšího běžce z Austrálie, v roce 1968 (ve skutečnosti 1966). Clark měl svůj vlastní příběh: překonal 17 světových rekordů, ale nikdy nezískal zlato na hrách, možná kvůli nějakému psychologickému bloku, který nedokázal prorazit. V této fiktivní verzi událostí je však jeho příběh ponechán viset bez dozoru a nakonec pohřben v nezáživném Freshvillovu představení. Issová má hodně odskoku, ale i její postava se omezuje na pár širokých ran. Když Dana vyhraje zlatou medaili v Helsinkách, jen aby o tom její manžel mluvil na jejich společné tiskové konferenci, obviní ho, že se o ni nestará. Existuje tajné podezření, že film také ne.

Samozřejmě je to film o Zátopkovi. Zaměření na něj je zcela oprávněné. Je však jasné, že autoři – Ondreček, Alice Nellis a Jan P. Mucho – chtějí, aby to byl film o muži Zátopkovi, nikoli o sportovci. Jedním z nejkouzelnějších momentů ve filmu je jeho svatba, kde se s Danou sejdou pod stolem a přísahají si, že nikdy nebudou nudní. Není nudný, ale ten chlap zůstává nepolapitelný. Ambiciózní a posedlý na jedné straně, bezstarostný návštěvník večírků, který vstává po barech a zpívá s kapelou na straně druhé, jeho složité rozpory jsou přesvědčivé jen proto, že Newzell do toho dává všechno; Svému výkonu je oddán stejně jako Zátopek jemu jednoznačně.

Ondríček má však velký instinkt pro vytváření prostředí, která vyprávějí vlastní příběhy: nestrukturovaná běžecká dráha, kam Zátopek nervózně přijíždí poprvé na trénink; venkovskou dráhu ve Finsku, kde běží sám během olympijského maratonu; stísněné koleje v olympijské vesnici; Sebevědomě modernistické pražské letiště – výkladní skříň komunismu – je místem, kde se setkává s Clarkem. Ondričkovo oko – a kamera Stjepana Kučery – mají měřítko a význam pro každý prostor.

Má také smysl pro detail. Když Clark poprvé dorazí do malého bytu Zatopových, hromádka špinavého nádobí dává starý signál, že ho jeho žena opustila. Zátopek na to štětce. Těžkého Rona nenapadne klást otázky a rozchod páru se stává další nevyřčenou částí příběhu. Ale když šel Ron uklidit rozbitou konvičku na mléko, všiml si slova vyraženého do rukojeti: Helsinki 1952. Danino vítězné kopí bylo přišroubováno k hlavě koštěte – a ona ho nechala za sebou. Pěkný dotek. Nestačí to vyrobit Zátopek vítěz.