Eric Nam ruší koncerty v České republice kvůli ztrátě zvuku | K-popové filmové novinky

Korejsko-americký zpěvák a podnikatel Eric Nam musel kvůli nemoci hlasivek zrušit své poslední koncerty v Česku. Na svém účtu na Instagramu zveřejnil dva příběhy, ve kterých oznámil, že byl bohužel nucen zrušit nadcházející koncerty kvůli hrozbě trvalého poškození hlasu. V uznání poptávky fanoušků, kteří se již začali řadit na akci, také oznámil, že na místě budou pořádat prodej zboží.

Na své stránce na Instagramu sdílel vzkaz fanouškům: „Drahá Česká republika zaspala! Bohužel kvůli ztrátě hlasu jsem byl instruován mým týmem a lékaři, abych nevystupoval v dnešním pořadu. Chtěl jsem jít dál, ale dnešní vystoupení může způsobit trvalé poškození mého hlasu. Jsem v klidu. Zpěv od včerejška a doufám, že dokončím zbývající termíny turné.

Vím, že mnoho z vás na tento den čekalo a je mi líto, že vás všechny zklamu. Toto není snadné volání, ale || Opravdu si vážíme vašeho pochopení a omlouváme se za případné nepříjemnosti. Doufám, že vám to budu moci v budoucnu vynahradit.

Všechny vstupenky budou vráceny, ať si vstupenky zakoupíte. Ještě jednou děkuji a mám vás všechny moc ráda.“

Eric Nam je v současné době na svém turné There and Back Again. Tento měsíc má také vystoupit v Berlíně, Paříži a Amsterdamu. Bude zajímavé sledovat, zda ztráta hlasu ovlivní i jeho nadcházející koncerty.