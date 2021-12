Dodnes fanoušci West Hamu skloňují jméno slavného brankáře Luďka Mikloška, ​​který za klub působil v letech 1990 až 1998.

Píseň začíná: ‚Jmenuji se Ludo Mikloško a bydlím nedaleko Moskvy.‘ Do blízkosti ruské metropole se však nikam nepřiblížil – byl z Česka.

Vztah West Hamu k České republice začal Mikloškem a nyní je silnější než kdy předtím.

Popisování spojení West Hamu s Českou republikou.

Klub 27 % koupil před pár týdny český miliardář Daniel Kredinský. Již nyní kolují zvěsti, že se Křetínský může za pár let stát většinovým partnerem West Hamu. 46letý hráč již vlastní fotbalový klub Sparta Brock. Prozkoumáme práva českých gigantů:

Sparta a Gretínský

Abychom lépe porozuměli fotbalovému pozadí obchodního magnáta, Green Street Hammers hovořili s českým fotbalovým expertem, czecfooty, Jeden z největších českých fotbalových účtů na Twitteru.

Credinsky řekl, že mezi fanoušky Sporty není oblíbenou postavou: „Byl obviněn z toho, že nevěnoval klubu pozornost a dostatečně neinvestoval.“

Vysvětlil, že Sparta vyhrála osm ligových titulů za 11 let před příchodem Gretínského. Od té doby vyhráli čtyři ze čtyř od roku 2014 a nedostali nic, což popisuje jako „historické sucho“.

Éra většinového vlastnictví (2019-) se Slavií Brock, úhlavními rivaly dominujícími českému fotbalu, je érami. „Zhoršuje to, zvláště když se jasně přesunul na jiné projekty – jako je stavba luxusního hotelu vedle stadionu, jen aby zboural jeho malou část,“ vysvětluje Chekfooty.

Credinsky říká, že nechal myšlenku na pokoji kvůli Govitu-19 a nyní s ním investuje do West Hamu, a řekl, že „většina fanoušků Sparty bude ráda, že je zpět, protože je poražený. Éro.“

čeští soudruzi

Z Mikloska má West Ham další české kultovní hrdiny. Obránce Tomáš Řepča odehrál za klub téměř 200 zápasů, ale poslední český vzestup zaznamenali Tomáš Soosek a Vladimír Kufal.

Saucek byl výjimečný box-to-box záložník, vytvořil solidní partnerství se záložníkem Hammer Teklanem Riceem a v minulé sezóně vyhrál cenu Hammer of the Year.

Suzuki a Rice se podíleli na dalším úspěchu kampaně, inspirovaný Davidem Moyesem, který v minulé sezóně dotáhl West Ham na šesté místo. Zatímco byly provedeny další změny, jako je Manuel Lancini nebo Isa Diop, dvojice sotva odpočívala pro kampaň Iron’s Europa League.

Podobně Coufal, výraz na pravé straně. Je snadné zapomenout, že podepsal za pouhých 5 5 milionů. Nikdo o něm neví nic jiného než Suzuki, o které se předpokládá, že ho doporučila klubu. Nyní je jedním z nejlepších pravých obránců v Premier League.

Alex Crawl

V létě přibyl třetí ‚mat‘, Alex Crawl.

Crawlinův herní čas byl od jeho příchodu do West Hamu velmi krátký. Byl přizván, aby zajistil Suzuki, ale za klub startoval pouze jednou a nedávno vyšel s pozitivním testem na Kovit-19.

Fanoušci ještě neměli možnost vidět, co Crawl dokáže, ale CheckFooty vrhá světlo na to, jaký je to záložník: „V bitvách 1v1 můžete očekávat spoustu energie, středního pole a síly. Má hodně hbitosti, i když má chybu v poněkud nevyleštěném prvním doteku.

Dodal: „Jeho loňský progres v Rusku se mírně zastavil a od té doby, co se stal mladým majorem v roce 2019-20, byl pro národní tým špatný.“

V pouhých 23 letech má však Crawl velký talent a schopnost hrát jako střední záložník, záložník box-to-box a střední obránce. Moyes často pomalu integruje nové hráče, kteří hráli v nekvalitních ligách, což jim dává čas, aby si zvykli na anglický fotbal a nejprve zlepšili tréninkové hřiště. Přestože je Dynamo již v sestavě Evropské ligy s West Hamem, mělo by se proti Záhřebu začít plazit.

Je toho hodně?

S tak populárním ‚Czech Mates‘ a příchodem Křetínského na palubovku, bude moci West Ham v budoucnu podepsat další české mezinárodní týmy?

Určitě se to zdá možné, Adam Hlošek je 19letý útočník, který hraje za Spartu a přitahuje pozornost mnoha klubů v Evropě.

Čechov věří, že může jít do většího klubu, jako je Bayern Mnichov, než je West Ham. Místo toho si myslí, že Hammers by se měl zaměřit na mladý pár Sporty a řekl: Hráč.“