Praktické: Nový postranní panel Gmailu vypadá jako velký banner Google Chat

gmail Nejnovější redesign Vypadá to, že se to o víkendu konečně začalo hromadit. Nové umístění na ploše změní soubor design 2018 Obarvením horní a boční části webové aplikace na šedou, zčervenání na modrou a zaoblení některých rohů. Ach jo – přidává také druhý velký postranní panel na levou stranu obrazovky. Běžný postranní panel Gmailu zobrazující všechny sekce vaší pošty je stále k dispozici, ale nyní je k dispozici celý další postranní panel, který je v podstatě přepínačem aplikací pro jiné aplikace Google. Je to divný.

Nové barvy jsou v pořádku, ale Gmail je schopen vypadat i tak, takže na novém výchozím designu příliš nezáleží. Ale nový „Integrated View“ a postranní panel pravděpodobně vyvolají kontroverzi. Jste na Gmail.com, abyste si zkontrolovali e-maily, a nyní jsou na straně obrazovky čtyři nová tlačítka. Existuje „Mail“, což je pouze Gmail. Pak „Chats“ a „Spaces“, obě novější služby Google pro zasílání zpráv, Google Chat. Pak je tu tlačítko Google Meet, konkurent Google Zoom.

To je docela dost. Zobrazí se svislý pruh shora dolů čtyři Pokorná tlačítka (pět, pokud počítáte i vracející se hamburgerové tlačítko) a pak sibiřská divočina pustá bílými místy. Oh, pokud náhodou dostanete příchozí chat Google, uvidíte profilový obrázek, který se objeví v propasti pod novým postranním panelem. To je obrovské plýtvání místem pro irelevantní tlačítka, pokud navštívíte Gmail pro – víte –Používejte Gmail.

Zásadní je, že nemůžete sbalit nový postranní panel, i když plánujete nepoužívat Google Chat and Meet, když se snažíte kontrolovat e-maily. Vypadá to, že tlačítko na hamburger v levém horním rohu může způsobit sbalení nového postranního panelu, ale místo toho sbalí sekce Gmailu, nikoli přepínač aplikací. můžeš Start Nechte lištu aplikací zmizet v novém designu Gmailu. V minulosti jste mohli přejít do nastavení Gmailu a vypnout Google Chat a Meet jednotlivě, ale přepnutím přepínače v kterékoli z těchto služeb se dostanete z nového designu Gmailu do klasického Gmailu. To bude problém v budoucnu, až bude „klasický“ design pryč.

Nedostatečná kontrola je důvodem, proč je tento převaděč aplikací tak hrozným doplňkem Gmailu. Nový postranní panel je velký, otravný, zabírá plochu obrazovky, aby propagoval nerelevantní produkty, a nemůžu se ho zbavit. Jedná se o základní bannerovou reklamu pro Google Chat a Meet.

I když používáte Google Chat a Google Meet, nová tlačítka Gmailu nejsou nijak zvlášť dobrá. Google Chat učinil nevysvětlitelné rozhodnutí oddělit chaty 1 až 1 od skupinových chatů (neboli „prostory“ v jazyce Google Chat). Stejně jako mobilní aplikace, i nový Gmail dělá tu fatální chybu, že nezobrazuje obě sekce na stejné obrazovce. Polovina vašich konverzací bude v sekci Chaty, skupinové chaty v sekci Prostory a mezi nimi budete muset klepat, abyste se mezi nimi pohybovali. Jak starý Gmail, tak web chat.google.com zobrazují všechny chaty na postranním panelu, přičemž skupinové chaty a individuální konverzace jsou stále rozděleny do samostatných sekcí, ale zobrazují se na jediné obrazovce. Starý web nebo Gmail je z tohoto důvodu mnohem hezčí rozhraní.

V novém rozhraní Gmailu jsme již narazili na chyby. Abner Lee At 9to5Google Nedaří se mu správně načíst nové šedé barevné schéma na jeho firemním účtu, takže se Gmail zobrazuje nesprávně se zcela bílým pozadím. Pro mě karta „Seznámit“ nic nedělá. Když na to kliknu, nic se nestane. I když se vám ho podaří otevřít, jasně tam je Nic moc podívat se do. Jedinými skutečnými funkcemi služby Meet jsou „Připojit se ke schůzce“ a „Zahájit schůzku“ a dokonce ani vyhrazená stránka Meet.google.com nemá žádné rozhraní. Všechna tato tlačítka postranního panelu otevírají obří rozhraní na celou obrazovku a není jasné, co Google Meet plánuje udělat se vším tím prostorem.

Funkce chatu a videa byly součástí Gmailu pro Tisíc let Nyní, počínaje Google Talk v roce 2006 a prvním Google Video Chatem v roce 2008. V „klasickém“ designu Gmailu, který je dnes k dispozici, jsou Google Chat a Meet již integrovány s Gmailem a jsou dostupné způsobem, který vypadá jako úplně lepší. než tato nová nabídka. V klasickém zobrazení je jeden postranní panel s položkami „Mail“, „Chat“, „Spaces“ a „Meet“ naskládanými na sebe. Libovolnou sekci lze sbalit a můžete se podívat do nastavení a libovolnou sekci, kterou nechcete, trvale vypnout. Sekce jako Google Meet, které mají k dispozici pouze dvě malá tlačítka, mají pouze malou část postranního panelu, což se zdá jako pohodlnější prostor.