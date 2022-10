Bývalý důstojník americké armády říká, že Putin je „uvězněné zvíře“

Bývalý předseda sboru náčelníků štábů Mike Mullen v neděli řekl, že ruský prezident Vladimir Putin je po ztrátách na Ukrajině „uvězněné zvíře“ a pro svět se stává „stále nebezpečnějším“.

Mullen řekl moderátorce pořadu „This Week“ ABC Martha Raddatz, že Spojené státy by měly brát Putinovy ​​jaderné hrozby vážně a řekl, že ruský prezident má k dispozici „spoustu možností“, jak rozmístit taktické jaderné zbraně nebo v menším měřítku.

„Je to chycené zvíře… Myslím, že ano.“ [become] Admirál amerického námořnictva ve výslužbě řekl: „Myslím, že to musíme brát vážně a pečlivě promyslet požadavky, abychom na to mohli reagovat. Mluví také o nutnosti dostat se k jednacímu stolu.“

Ruské síly bojují na Ukrajině a byly vytlačeny z některých okupovaných území po několika ukrajinských protiútokech na východě.

Na domácí půdě se Rusko také snaží potlačit širokou nespokojenost s válkou. Putin nařídil částečnou mobilizaci k náboru asi 300 000 záložníků, což vedlo k masovým protestům a útěku tisíců Rusů ze země.

Putin mezitím opakovaně varoval před jadernými útoky a minulý měsíc prohlásil, že ruské výhrůžky použitím zbraně hromadného ničení „není podvod“.

V neděli Mullen zaznamenal další neúspěch pro Rusko, který vyvolává potenciální hrozby jaderného útoku, přičemž uvedl zničení mostu Kerčského průlivu, které je podle něj „logisticky kritické“ a pro Putina symbolické.

O víkendu výbuch zničil Kerčský most, významný přechod přes Krym a také symbol Ruska, protože se napojuje na ruskou pevninu. Zda za útokem stála Ukrajina, není jasné.

Britské ministerstvo obrany odhadnutý Útok na most byl pro Putina osobní, který most v roce 2018 projel na oslavu jeho otevření.

Uprostřed eskalujícího napětí Spojené státy poslaly do Kremlu soukromé zprávy a varovaly úředníky, že jaderný útok by pro Rusko vedl k horšímu výsledku.

Minulý týden Biden varoval před „Armagedonem“ a varoval Spojené státy, aby nebraly hrozby ruského vůdce vážně.

Mullen v neděli řekl, že Bidenovy komentáře nebyly užitečné a že by se jeho administrativa měla zaměřit na řešení krize.

„Musíme od toho trochu ustoupit a udělat vše, co je v našich silách, abychom se pokusili vrátit se ke stolu, abychom to vyřešili,“ řekl bývalý admirál.