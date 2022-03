Čeští europoslanci vyzývají k revizi zelené dohody kvůli válce na Ukrajině – EURACTIV.com

Evropská unie by měla posoudit dopad války na zelenou dohodu a evropský energetický sektor, říkají tři čeští europoslanci z Nové Evropy.

Čeští liberální europoslanci z ANO Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík a Martin Hlaváček varovali, že snižování závislosti na dovozu fosilních paliv je v rozporu s plány dekorbonizace v mnoha zemích včetně Česka.

„Plány na dosažení klimatických cílů jsou nyní založeny na přechodu od uhlí k zemnímu plynu a následně k nízkoemisnímu plynu,“ uvedli ve společném prohlášení s tím, že takové plány by měly být vzhledem k současné situaci staženy.

Výzvu k posouzení dopadu války na Ukrajinu podle nich podpořili europoslanci Polska, Německa, Rumunska, Dánska, Lotyšska, Švédska a Slovenska.

„Evropa se v novém geopolitickém prostředí potřebuje stát energeticky soběstačná. Kromě rozvoje obnovitelných zdrojů energie musíme využívat všechny dostupné čisté zdroje energie včetně jaderné energie a zaměřit se na energetickou účinnost,“ uvedl český europoslanec Martin Hlaváček. (ANO, Obnovit).

Strana ANO bývalého premiéra Andreje Babiše, přední opoziční strana v českém parlamentu, také vyzvala k odložení plánovaných emisí uhlí v ČR do roku 2038 namísto roku 2033.

Podle vládního zmocněnce pro energetickou bezpečnost Václava Bartušky může být oživení uhlí nutné.

„Bude to těžké, bude to složité, bude to znamenat velkou změnu v zelené dohodě EU,“ řekla České televizi Barduška. „Budeme restrukturalizovat uhlí, spalovat uhlí a topný olej, ale můžeme. To je velký úspěch pro jadernou energii a obnovitelné zdroje,“ komentoval možný výsledek dovozu ruského plynu.