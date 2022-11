Češi Boston Bruins kontrolují box během prvních 15 zápasů

Boston Bruins zaznamenal v uplynulém desetiletí se svými českými hráči určitý úspěch, což vedlo k tomu, že v této sezóně mají na soupisce NHL více českých hráčů. Všech šest se zatím v sezóně 2022-23 chytlo titulků, i když ne všechny byly skvělé.

Bruins mají za sebou jeden ze svých nejlepších startů v historii franšízy a nezdá se, že by v dohledné době polevili. Mnoho hráčů vypadá, že mají za sebou roky kariéry, včetně jejich českých protějšků. S 15 zápasy NHL na kontě je dobrý čas hrát s českým týmem (o tom jste asi ještě nikdy neslyšeli).

David Pastrňák

Jaký měl David Pastrňák začátek sezony. Od svého příchodu do NHL je elitním střelcem, ale v této sezóně to zatím posunul na další úroveň. V dosavadních 15 zápasech má na kontě devět branek, 14 asistencí a celkem 23 bodů. Momentálně je čtvrtý v lize v bodech (Miko Rantanen má před sebou jeden gól a je dělený na třetím místě, přestože má stejný počet bodů). V celkovém počtu bodů v celé lize zaostává pouze za Connorem McDavidem a Leonem Trisaitem. Pokud v tom bude pokračovat, mohl by se na konci sezóny stát kandidátem na tmavého koně na Art Ross Trophy.

David Pastrňák, Boston Bruins (Amy Irwinová / hokejoví spisovatelé)

Pastrňák dělal rozdíl pokaždé, když byl v této sezóně na ledě. Skóruje z celého útočného pásma a mimo výkaz statistik hraje více fyzicky a agresivněji, než jsme kdy viděli. Neuvěřitelná hra vedla k jeho pojmenování Druhá hvězda NHL Za měsíc říjen.

Tento průlom nemohl pro Pastrňáka přijít v lepší chvíli. Je v posledním roce šestileté smlouvy a ještě nepodepsal prodloužení. V každém bodě téměř jistě zvýší hodnotu příští smlouvy o něco výše.

David Krejčí

Jedním z problémů Bruins v minulé sezóně bylo to, že neměli náhradu za Davida Krejčího poté, co se rozhodl vrátit hrát do české ligy. Získat ho zpět v této offseason je velkým důvodem, proč je hloubka tak silná, aby začal v letech 2022-23. Je to legitimní centr ve druhé lajně a jeho přítomnost posiluje sestavu. To umožňuje ostatním hráčům být umístěni na pozice, které nejlépe vyhovují jejich hernímu stylu nebo roli. Charlie Coyle například exceloval ve třetí řadě, zatímco v minulé sezóně měl problémy, když se dostal do druhé řady. Získání Krejčího zpět nejenže dává týmu skvělého hráče, ale umožňuje ostatním najít své nejlepší role v sestavě.

Krejčí má zatím ve 12 zápasech na kontě dva góly a devět bodů. Skórování nikdy nebylo silnou součástí jeho hry, a tak není překvapením, že zatím stihl jen dva góly. Ale střílí vyšším tempem než v posledních dvou sezónách NHL, takže doufejme, že zakončí rok s více góly. Zdaleka největší starost statisticky, jeho mínus-5. Od ročníku 2016-17 neskončil sezonu v minusovém sloupci.

Krejčímu je sice 36, ale nemá za sebou. I když Bruins možná nemají dostatečný prostor na to, aby v této offseason udělali velký rozruch, nelze podceňovat důležitost jeho získání zpět. Kromě toho nemusí podepisovat velkého volného hráče nebo plánovat trhový obchod.

Pavel Chacha

25letý hráč byl klíčovou akvizicí pro Bruins minulou offseason a zatím se to velmi dobře vyplácí. když Pavel Chacha Tradičně hraje centra a v prvních zápasech ročníku 2022-23 se po boku Bergerona a Jakea DeBruska dostává do první linie. Nedávno odehrál svůj 400. zápas v NHL a před touto sezónou byly všechny tyto zápasy s New Jersey Devils, které v roce 2015 obsadilo celkově šesté místo, i když nikdy nenaplnil očekávání výběru top 10.

Bruins pro něj byli dobrým zápasem, protože neměli takový tlak jako v New Jersey a dokázali získat dobrou hloubku v sestavě. V 15 zápasech má na kontě osm bodů, z toho dva góly, a sedí dokonce v kolonce plus/minus. Sacha je v kariéře mínus 66, takže to je další oblast, kde se od příchodu do Bostonu zlepšil.

Hledám Sachu. Získal 43 bodů, čímž snadno překonal 36 bodů, které nasbíral v minulé sezóně. Bruins by pro něj mohli být ve skutečnosti perfektní.

V Jakub Špor

Jakub Zbořil má za sebou delší cestu do NHL, než by se dalo čekat od výběru v prvním kole draftu, ale za poslední rok si pro sebe u Bruins vytvořil pěkné místo. Loni byla jeho sezóna přerušena kvůli natržení ACL. Letos měl úžasný tréninkový kemp a předsezónní přípravu a porazil mnoho dalších, aby se dostal na soupisku.

V této sezóně to pro něj zatím nebylo ideální a v některých zápasech byl zvláštním mužem, ale je jasné, že na tom pracuje. Svůj první gól v NHL vstřelil 12. listopadu Proti buvolím šavlím, vítěz hry. Navíc má reálnou šanci Derek Foreport chybíOčekává se, že bude mimo hru minimálně další měsíc.

Jakub Loveko

Jakub Lago byl překvapivým přírůstkem na soupisce pocházející z tréninkového kempu v letošní offseason. Draftová volba pro rok 2018 je ve 22 letech nejmladší z českých reprezentantů. Porazil další vyhlídky jako Jack Studnicka, který byl později vyměněn do Vancouver Canucks, Mark McLaughlin a Oscar Steen.

Lago odehrál za Bruins pouhých sedm zápasů, strávil čas mezi Bostonem a Providence Bruins z American Hockey League (AHL). V těchto hrách byl používán střídmě, v průměru 10 minut ledu za noc. Získaný čas však využil na maximum a v sedmi zápasech zaznamenal svůj první gól v NHL a dvě asistence za tři body. Ne příliš ošuntělý.

Jakub Louko, Boston Bruins (Amy Irwinová / hokejoví spisovatelé)

Ve svém dosavadním jediném zápase v AHL v této sezóně také vstřelil branku. Očekávejte, že ho někdy v této sezóně uvidíte zpět v Bostonu.

Tomáš Nosek

Všichni Češi mají skvělé starty do sezóny, což je v některých případech až překvapivé. Nečekaně, Tomáš Nosek Jeden z nejproblematičtějších hráčů Bruins v dosavadní sezóně. Je také jediným pravidelným útočníkem, který v sezóně 2022-23 neskóroval.

Některé pozitivní příspěvky od Noska však existují. Zasloužil se o Zbořilův první gól v NHL v krásném rozestavení a ve čtvrté lajně spolu s Nickem Folignem měnili tempo hry, hráli agresivně a vytvářeli šance a přitom byli dobří v defenzivě. I když nedává góly, má několik solidních šancí a nakonec najde zadní branku.

Bruins válí

Bruins není moc co kritizovat Výkon na ledě V této sezóně zatím. Český tým je nyní dokonalým ztělesněním soupisky obecně: elitní hráči hrají jako elitní hráči, jimiž jsou, a hlubocí kluci, kteří dobře zapadají do jejich rolí a přispívají tam, kde a kdy je potřeba.

Takže rozhodnutí zkontrolovat na kontrole? Jsou dobří. Sledujte je a zbytek Bruins dnes večer proti Vancouver Canucks a ve čtvrtek 17. listopadu proti Philadelphii Flyers.