Serena zdvojnásobila prohru na US Open, když Azarenková vyhrála v zápase politické nevraživosti

USA Serena Williamsová (vlevo) a Venus Williamsová hrají proti Lucy Hradici a Lindě Noskové z České republiky během zápasu prvního kola žen na tenisovém US Open 2022 v Billie Jean King National Tennis Center v USTA v New Yorku 1. 2022 (Foto: Cory Sibkin/AFP)

Serena Williamsová zakončila ve čtvrtek na US Open jednu kapitolu své velkolepé grandslamové ságy, když Victoria Azarenková triumfovala v politicky nabitém zápase ze zášti.

Poprvé od roku 2018 Serena a její sestra Venus oživily partnerství, které jim přineslo 14 velkých titulů ve čtyřhře.

Jejich naděje na třetí titul v New Yorku však zmařila porážka 7:6 (7/5), 6:4 s českým duem Linda Nosková, Lucy Hradica.

Prohra nechala 40letou Serenu volnou, aby se mohla soustředit na to, co se všeobecně očekává jako poslední singlová kampaň její 27leté kariéry před odchodem do důchodu.

V pátek se 23násobná australská čtyřnásobná vítězka dvouhry utká s Aglou Tomljanovicovou o postup do čtvrtého kola.

Mezitím Azarenková porazila Martu Kostyuk 6-2 6-3 v zápase, kterému dominovaly hořké kompromisy ohledně konfliktu na Ukrajině.

Minulý týden byla běloruská hvězda Azarenková diskvalifikována z výstavní akce zaměřené na získání peněz pro válkou zničenou zemi.

Ukrajinka Kostyuk se odmítla zúčastnit protestu proti přítomnosti Azarenkové, která ji kritizovala za to, že nedokázala odsoudit invazi do své vlasti.

Bělorusko je blízkým spojencem Ruska a dovolilo Moskvě využít jeho území k útokům na Ukrajinu.

Napětí mezi nimi bylo evidentní na konci nerozhodného výsledku na kurtu 17, když Kostyuk místo obvyklého pozápasového podání ruky nabídl dotek rakety.

„Jak ses z toho cítil? Není to teď to nejdůležitější na světě,“ řekla Azarenková.

Dvacetiletý Kostyuk, který je na 65. místě světového žebříčku, řekl, že podání ruky by nebylo vhodné.

„Upřímně jsem ji chtěla varovat, že jí nepodám ruku,“ řekla.

„Nikdy za mnou osobně nepřišla, aby mi řekla, co si myslí, co si myslí (o válce).“