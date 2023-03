Ukrajina reaguje na masivní ruský raketový útok

Rusko provedlo jeden ze svých největších útoků na Ukrajinu, včetně hypersonických střel s jadernou schopností, které zasáhly města a dočasně přerušily dodávky elektřiny do největší evropské atomové elektrárny.

Z více než 80 vypuštěných raket bylo podle ukrajinských představitelů šest hypersonických střel vzduch-země Kh-47 Kinzhal. Ofenzíva zanechala velkou část Kyjeva bez elektřiny.

Ještě nikdy Moskva nevypálila tolik raket Kinžal při jediném útoku, řekl mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ignat s tím, že Rusko má těchto raket jen desítky. Raketová palba zahrnovala další typy střel, které Ukrajina nemohla zachytit, jako například nadzvukové střely X-22.

Mezi cíle Moskvy patří obytné oblasti v Kyjevě a největší evropská jaderná elektrárna v Záporoží, která podle jaderné energetické společnosti Energoatom dočasně ztratila dodávky elektřiny potřebné k chlazení svých reaktorů. Závod, který je od března 2022 pod kontrolou Ruska, již nedodává elektřinu do ukrajinské sítě.

doporučeno

Záporožská elektrárna byla podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii již pošesté od začátku války nucena spoléhat na dieselové generátory. V emotivním proslovu k představenstvu Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve čtvrtek generální ředitel agentury Rafael Mariano Grossi narážel na hrozbu jaderné havárie: „Co budeme dělat? Jak můžeme dnes ráno sedět tady v této místnosti?“ a nechat se to stát? Tohle nemůže pokračovat.“

„Jsem ohromen tou samolibostí – co můžeme udělat, abychom tomu zabránili?“ řekl Grossi. „Pokaždé, když hodíme kostkou. A pokud dovolíme, aby to pokračovalo znovu a znovu, jednoho dne nás štěstí vyčerpá.“

Josep Borrell, nejvyšší diplomat EU, ve čtvrtek řekl, že 40 procent obyvatel Kyjeva je v důsledku stávek bez elektřiny, spolu s některými výpadky v jiných částech země.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila „nevybíravé“ útoky na civilisty a rozvodnou síť za „válečný zločin“.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že útoky byly reakcí na invazi proukrajinské milice z minulého týdne do ruského pohraničního regionu Brjansk.

doporučeno

„V reakci na teroristické činy v Brjanské oblasti organizované Kyjevem 2. března provedly ruské vojenské síly masivní odvetný úder,“ uvedlo ministerstvo ve čtvrtečním prohlášení. Cíl odvetného úderu byl dosažen. Kritické prvky ukrajinské vojenské a aktivní infrastruktury byly poškozeny.“

Kromě útoků na energetickou infrastrukturu byly výbuchy zaznamenány také v hlavním městě Kyjevě a ve Lvovské oblasti na západě Ukrajiny, kde podle úřadů zahynulo pět civilistů.

„Byla to těžká noc. Masivní raketový útok po celé zemi,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v příspěvku na Telegramu. Okupanti mohou pouze terorizovat civilisty. To je vše, co mohou.

Další zprávy Henri Foy v Bruselu a Anastasia Stogny v Rize