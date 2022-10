Český umělec bere repliku ikonické pražské Lennonovy zdi do Paříže

„Zeď svobody a energie“|Foto: Kateřina Srbková, Radio Prague International

Lidem, kteří ve čtvrtek procházeli kolem Pantheonu v Paříži, se naskytl překvapivý pohled: nafouknutá kopie slavné pražské Lennonovy zdi, nejnovější nástěnné malby vytvořené 27 umělci z celé Evropské unie a dvěma speciálními hosty z Ukrajiny a Norska.

Za projektem s názvem „Zeď svobody a energie“ stojí český umělec Pavel Šťastný. Stastny říká, že pražská Lennonova zeď – symbol odporu proti útlaku během komunistických let – se zdála jako dokonalá platforma pro zobrazení myšlenek a hodnot, které sjednocují Evropskou unii v současnosti.

Když umělci dokončili svou práci na Lennonově zdi v Praze, byla vyfotografována a vytištěna na nafukovací stěnu stejné velikosti (35 x 5 metrů). Replika byla dříve odhalena před Palácem Evropy ve Štrasburku a nyní je dva dny vystavena na náměstí Place du Panthéon v Paříži. Pavel Šťastný říká, že přidal speciální funkci:

„Můžete chodit sem a tam skrz zeď. Není to vlastně zeď, která nás odděluje, ale spojuje. V Praze je na zdi zrcadlo, ve kterém se vidíte. Takže se stáváte součástí uměleckého díla“.

Foto: Kateřina Srbková, Radio Prague International

Cílem projektu je také zdůraznit motto EU „Jednota v rozmanitosti“.

Annaelle Port, francouzská umělkyně, která se na projektu podílela, říká, že to je něco, co ve svých kresbách řeší.

Annel Port|Foto: Kateřina Srbková, Radio Prague International

„Chtěl jsem ztvárnit lásku, jednotu a rozmanitost. Film zobrazuje lidi různé sexuální orientace, pohlaví a věku. Doufám, že to vyjadřuje něhu.

Podle Annele je mezi oběma stěnami velký rozdíl. Zatímco replika v Paříži zůstává stejná, replika v Praze se neustále mění a každý kolemjdoucí po sobě může zanechat nový obraz.

Replika vystavená v Paříži se nachází vedle radnice pátého pařížského obvodu, které předsedá starostka Florence Berthoudová.

„Je to krásná pocta Evropské unii od České republiky, která v současnosti předsedá Radě Evropské unie. Navíc lokalita je perfektní – jsme tady na Montagne Sainte-Geneviève. Myšlení a svoboda, protože Zde byla založena Sorbonna a je zde Pantheon. Pantheon je chrám Francouzské republiky, který stojí na třech pilířích: Svobodě, Rovnosti a Bratrství,“.

Umělecké dílo bude k vidění do pátečních 20:00 SEČ, kdy se vrátí do Prahy a poté se vydá do dalších evropských měst.