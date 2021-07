Varianta Delta: Podle 16 studie nebyly nalezeny žádné protilátky u 16% po 2. dávce přípravku CofeShield Indie nejnovější zprávy

Neutralizující protilátky proti delta variantě (B1.617.2) nebyly pozorovány u 58,1% vzorků séra ze vzorků, kterým byla podána jedna injekce vakcíny Oxford / AstraZeneca vyrobené v Indii jako Kovishield, podle studie, kterou dosud výzkumníci neposoudili. Od Indické rady pro lékařský výzkum (ICMR).

Studie zjistila, že po dvou dávkách nebylo možné detekovat neutralizující protilátky u 16,1% vzorků. Vědci navíc zjistili, že předchozí infekce v kombinaci s očkováním vedla k významně vyšším titrům neutralizačních protilátek.

“Když si toho nevšimnete, neznamená to, že jej nemáte. Úrovně neutralizujících protilátek mohou být tak nízké, že zůstanou nezjištěné, ale stále mohou být přítomny a chránit osobu před infekcí a závažným onemocněním,” řekl Dr. T. Jacob John, bývalý předseda katedry mikrobiologie na Christian Velor College of Medicine „Rovněž bude existovat ochranná buňkami zprostředkovaná imunita, která může chránit před infekcí a těžkými nemocemi.“

Kliknutím sem zobrazíte úplné pokrytí Covid-19

Titry neutralizačních protilátek – které se specificky zaměřují na Sars-CoV-2 a buď jej zabijí, nebo mu zabrání ve vstupu do lidských buněk – byly také nižší u varianty Delta než u varianty B1, která vedla k první vlně infekce v Indii. Ve srovnání s B1 byly titry neutralizačních protilátek proti variantě Delta o 78% nižší u těch, kteří dostali jediný výstřel, 69% u těch, kteří dostali jediný výstřel, 66% u těch, kteří byli infikováni a dostali jediný výstřel, a 38% v ti, kteří dostali jednu ránu, byli infikováni a dostali injekce.

Studie znamená pro očkovací kampaň v Indii to, že někteří mohou potřebovat další posilovací dávku přípravku Covishield, zatímco lidé s infekcí mohou potřebovat pouze jednu.

“Za předpokladu, že sérum použité pro tuto studii pocházelo od zdravých jedinců, byl by podíl osob s nepozorovatelnými hladinami neutralizujících protilátek vyšší u starších a chronicky nemocných pacientů, protože jejich imunitní odpověď je nižší. Co to znamená, že muži (ženy produkují vyšší hladiny neutralizačních protilátek) protilátek) ve věku nad 65 let a těm, kteří mají cukrovku, vysoký krevní tlak, chronické onemocnění srdce, plic a ledvin nebo kteří podstupují léčbu rakoviny, by měla být podána třetí dávka, “řekl Dr.

„Na druhou stranu je jediná dávka více než dost pro imunitní odpověď infikovaných,“ dodal.