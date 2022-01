Rusko nevylučuje vojenské nasazení na Kubě a ve Venezuele

Rusko ve čtvrtek výrazně zvýšilo sázky ve svém konfliktu se Západem Ukrajina, přičemž vysoký diplomat odmítl vyloučit nasazení ruské armády na Kubu a ve Venezuele, pokud by napětí se Spojenými státy eskalovalo.

Náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov, který vedl ruskou delegaci na pondělní jednání se Spojenými státy v Ženevě, v televizních poznámkách uvedl, že „nepotvrdí ani nevyloučí“ možnost, že Rusko pošle vojenské prostředky na Kubu a Venezuelu, pokud rozhovory se nezdařily a tlak USA na Rusko eskaloval.

Jednání v Ženevě a středeční schůzka NATO-Rusko ve Vídni nedokázala překlenout mezeru v bezpečnostních požadavcích Moskvy v důsledku nahromadění ruských sil poblíž Ukrajiny. Zatímco Moskva požadovala zastavení rozšiřování NATO, Washington a jeho spojenci to důrazně odmítli s tím, že to ještě nezačalo.

Rjabkov v rozhovoru pro ruskou televizi RTVI poznamenal, že „vše závisí na práci našich amerických protějšků“, s odkazem na varování ruského prezidenta Vladimira Putina, že Moskva může přijmout vojensko-technická opatření, pokud Spojené státy vyprovokují Kreml a objeví se vojensky. . tlak na to.

Zatímco Putin vyjádřil obavy, že by NATO mohlo využít ukrajinské území k rozmístění raket schopných zasáhnout Moskvu za pouhých pět minut, naznačil, že ruské válečné lodě vyzbrojené nejnovějšími hypersonickými řízenými střelami Zircon by Rusku poskytly podobnou schopnost, pokud by byly rozmístěny v neutrálních vodách.

Zirkon, který podle Putina létá devítinásobnou rychlostí zvuku na vzdálenost více než 1000 km a může být vybaven konvenčními nebo jadernými hlavicemi, je obtížné zachytit. Koncem tohoto roku by měl být uveden do provozu ruským námořnictvem a instalován na palubě fregat a ponorek.

Rjabkovovo prohlášení následovalo po jeho komentářích z minulého měsíce, ve kterých přirovnal současné napětí ohledně Ukrajiny ke kubánské raketové krizi z roku 1962.

Tato krize propukla, když Sovětský svaz rozmístil rakety na Kubu a Spojené státy uvalily na ostrov námořní blokádu. Americký prezident John F. Kennedy a sovětský vůdce Nikita Chruščov se dohodli na zmírnění napětí uzavřením dohody, že Moskva stáhne své rakety výměnou za závazek Washingtonu nenapadnout Kubu a odstranit americké rakety z Turecka.

Rjabkov řekl, že odmítnutí Spojených států a jejich spojenců zvážit hlavní ruský požadavek na záruky proti rozšiřování NATO na Ukrajině a v dalších zemích bývalého Sovětského svazu ztížilo diskusi o otázkách, jako je kontrola zbrojení a kroky k budování důvěry, které jsou podle Washingtonu připraveny. vyjednávat.

Řekl: „Spojené státy chtějí vést dialog o některých prvcích bezpečnostní situace, uklidnit napětí a poté pokračovat v procesu geopolitického a vojenského rozvoje nových regionů a přiblížit se Moskvě.“ „Nemáme se kam vrátit.“

Rjabkovovy komentáře jsou poprvé během současného napětí kolem Ukrajiny, kdy vysoký představitel naznačil možnost ruského vojenského nasazení na západní polokouli.

V prosinci 2018 Rusko nakrátko vyslalo pár svých jaderných bombardérů Tu-160 do Venezuely ve snaze podpořit venezuelského prezidenta Nicolase Madura uprostřed tlaku Západu.

Krátce poté, co byl v roce 2000 poprvé zvolen, Putin nařídil uzavření ruského zařízení pro elektronické sledování na Kubě během sbližování se Západem, ale Moskva v posledních letech zintenzivnila své kontakty s Kubou, protože napětí se Spojenými státy a jejich spojenci eskalovalo.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov během jednání zaznamenal „některé pozitivní prvky a nuance“, ale označil je za „neúspěšné“ kvůli velkým rozdílům v hlavních ruských požadavcích.

„Konverzace začaly dostávat konkrétní odpovědi na hlavní konkrétní otázky, které byly vzneseny, a v těchto klíčových otázkách přetrvávaly neshody, což je špatné,“ řekl na konferenčním hovoru s reportéry.

Peskov varoval před úplným narušením americko-ruských vztahů, pokud budou přijaty navrhované sankce zaměřené na Putina a další vysoké civilní a vojenské vůdce. Opatření navržená demokraty v Senátu by se zaměřovala také na přední ruské finanční instituce, pokud Moskva pošle vojáky na Ukrajinu.

Peskov kritizoval návrhy jako pokus o zvýšení tlaku na Moskvu během jednání s tím, že neuspějí.

„Jde o sankce, které zohledňují nevyhnutelnou přiměřenou reakci, která se vlastně rovná iniciativě k přerušení vazeb,“ varoval s tím, že Rusko oplatí chránit své zájmy.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov také odsoudil navrhované sankce jako odraz americké „arogance“ a dodal, že Moskva očekává písemnou odpověď na její požadavky od USA a NATO příští týden, aby mohla zvážit další kroky.

Rozhovory přicházejí v době, kdy se odhadem 100 000 vojáků, tanků a bojové ruské vojenské techniky shromažďuje poblíž východní hranice Ukrajiny. Toto nahromadění vyvolalo v Kyjevě a na Západě hluboké obavy, že se Moskva připravuje na invazi. Rusko to popírá a obviňuje Západ z toho, že ohrožuje jeho bezpečnost rozmisťováním personálu a vojenské techniky ve střední a východní Evropě.

Peskov odmítl výzvy Západu, aby Rusko pomohlo uklidnit napětí stažením vojáků z oblastí poblíž Ukrajiny s tím, že země je může na svém území volně přesunout, kam chce.

Řekl: „Pro NATO je obtížné diktovat nám, kam máme přesunout naše ozbrojené síly na ruské půdě.“

Peskov zdůraznil, že Rusko je připraveno pokračovat v rozhovorech, ale chce výsledky. „Nebude chybět politická vůle pokračovat v jednání,“ řekl.

Na čtvrtečním zasedání Organizace pro bezpečnost a spolupráci ve Vídni se na stole znovu objevilo napětí točící se kolem Ukrajiny a požadavků Ruska vůči Západu.

Polský ministr zahraničí Zbigniew Rau, který se ujal funkce současného předsedy OBSE, ve svém inauguračním projevu poznamenal, že „riziko války v regionu OBSE je nyní větší než kdykoli za posledních 30 let“.

„Už několik týdnů čelíme možnosti velké vojenské eskalace ve východní Evropě,“ řekl.

V roce 2014 Rusko anektovalo ukrajinský Krym poté, co svrhlo svého vůdce přátelského k Moskvě, a vrhlo svou váhu na separatistické povstání na východě země, kde bylo za více než sedm let bojů zabito více než 14 000 lidí.

———

Emily Schulthes se hlásila z Vídně.