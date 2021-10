Další konzole Nintendo Switch Online Console mohla uniknout

Nintendo Switch Online nyní obsahuje hry N64 a Sega Genesis díky rozšiřujícímu balíčku Nintendo Switch Online. V tuto chvíli jsou aktuální očekávání, že se služba rozšíří o další platformy, ale to se nepotvrdilo. Soubory aplikace N64 však naznačují, že k tomu dochází.

V masivním úniku dat odhalujícím budoucí příchod her N64 a Sega Genesis do služby datoví experti uvedli, že každá uvedená hra má ID pro každou platformu a tato ID jsou reprezentována čísly. Například „2“ je SNES, „3“ je N64 a „5“ je Sega Genesis. V tuto chvíli neexistuje žádná platforma se „4“, což samozřejmě naznačuje přidání jedné v budoucnu.

“Nezpracovaná data z aplikace N64 jsou poměrně produktivní,” řekl datový pracovník. Podle identifikátorů her je pro NSO plánováno nejméně 38 titulů N64. Seznam je abecedně, takže můžete skutečně vyplnit některé mezery; 37 je výtah, 32 je Senzační, 33 vlnový závod, 14-16 je Mario Party, atd. Mega Drive se ukázal být mnohem zajímavější. 52 alespoň tady! A pokud stále přemýšlíte o dalších platformách NSO kromě těchto dvou, podívejte se na první počet herních ID pro každou platformu. N64 je 3, MD je 5; Bylo to SNES 2, můžete říct, co to znamená.”

Nedávné zvěsti naznačují, že Nintendo Game Boy je další konzolí, která přichází na Nintendo Switch Online. Další zvěsti naznačovaly, že půjde o Nintendo GameCube. Pro mnohé tento objev dat tyto fámy posiluje, nicméně stojí za zmínku, že spolu s číslem devět je i číslo čtyři v Japonsku považováno za nešťastné, takže z tohoto prostého důvodu existuje možnost přeskočit.

Jako vždy budeme situaci aktualizovat, jak se bude vyvíjet. Mezitím, pro více informací o všech věcech Nintendo – včetně nejnovějších zpráv, fám, úniků a spekulací – klikněte sem. Tady.