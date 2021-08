Afghánci prchají před Talibanem; Biden brání rozhodnutí odstoupit

Afghánci prchají na letiště poté, co Taliban převzal kontrolu nad hlavním městem Chaos vypukl, když afghánští a američtí občané spěchali na mezinárodní letiště Hamid Karzai uprchnout poté, co Taliban převzal kontrolu nad hlavním městem. Video zaměstnanců, USA DNES

WASHINGTON – Tisíce Afghánců zoufale toužících uprchnout ze své obléhané země proudily v pondělí na přistávací dráhy na mezinárodním letišti v Kábulu a předběhly americké vojenské letadlo, které odlétlo v šokující malování kteří což Prezident Joe Biden nazval Bidena „bolestným“, i když bránil své rozhodnutí stáhnout americké jednotky.

Při chaosu v Afghánistánu zahynulo nejméně sedm lidí Hlubší do chaosu Jeden den poté, co se vláda rychle zhroutila.

Vyšší američtí vojenští představitelé uvedli, že mezi mrtvé patří i americké vojenské dopravní letadlo opouštějící mezinárodní letiště Hamíd Karzáí. Videozáznamy ukazovaly lidi, kteří se drželi boků vojenského letadla, když letělo.

Mluvčí Pentagonu John Kirby uvedl, že americké ozbrojené síly zabily během hubbubu na letišti dva lidi. Kirby řekl, že se vojáci dostali pod palbu, a dodal, že mohl být zraněn voják, ale zprávy byly neúplné.

Nic nenasvědčovalo tomu, že by mrtví zemřeli členů Taliban, ozbrojená islamistická skupina, která rychle převzala zemi během stahování amerických vojsk, ohromila americké představitele.

Biden oslovuje národ

A ve Washingtonu Biden na adresu národa řekl, že události „bohužel dokazují“, že žádná vojenská síla nepřinese Afghánistánu stabilitu.

„Americké síly nemohou a neměly by bojovat ve válce a zemřít ve válce, za kterou afghánské síly nejsou připraveny bojovat,“ řekl po návratu do Bílého domu z tábora David.

Biden čelí těžké kritice za svou strategii ukončit téměř 20letou válku v Afghánistánu, která začala americkou invazí po útocích z 11. září na Světová obchodní centra v New Yorku a Pentagon ve Washingtonu.

Biden však řekl, že zatímco Spojené státy daly Afgháncům každou příležitost rozhodnout se o vlastní budoucnosti, „nebyli jsme schopni jim poskytnout vůli bojovat za tuto budoucnost“.

„Za svým rozhodnutím si pevně stojím,“ dodal.

Americké síly se snaží zajistit civilní stranu letiště

Americké síly se snažily kontrolovat kvas na letišti, což začalo, když civilní stranou zařízení projely obrovské davy Afghánců a vody byly zaplaveny. vojenská přistávací dráha Když se pohybovalo po přistávací dráze, zaútočilo na letadlo amerického letectva C-17.

Kirby řekl, že na letišti je rozmístěno asi 2500 vojáků a dalších 500 dorazí do úterý. Celkově bude na letišti asi 6000 amerických vojáků.

Podle amerického představitele se nejvyšší americký vojenský velitel setkal s vysokými vůdci Talibanu a naléhal na starého nepřítele, aby nezasahoval do evakuace na letišti, když se Spojené státy po téměř 20leté válce stahují z Afghánistánu. Pro Associated Press.

Generál Frank McKenzie, velitel Ústředního velení USA, varoval představitele Talibanu, že americká armáda bude v případě potřeby důrazně reagovat na obranu letiště, uvedl americký představitel samostatně, přičemž pod podmínkou anonymity hovořil o citlivých dosud oznámených událostech mluví.

Podle amerického úředníka, který nebyl oprávněn veřejně se vyjadřovat, se americké síly pokoušely postavit bariéry oddělující vojenskou část mezinárodního letiště Hamid Karzai od civilního terminálu a přistávací dráhy.

Letiště nemělo mezi těmito operacemi fyzickou bariéru. Úředník uvedl, že americké síly zřizují bariéry z ostnatého drátu, aby zajistily vojenskou stranu letiště. Očekává se, že v příštích několika dnech dorazí do Kábulu dalších 3000 vojáků, aby jim pomohli.

Kirby řekl, že americké, turecké a další spojenecké síly vyklízejí pole, aby mohly lety obnovit. Davy Afghánců zůstaly na jižní straně letiště, kam přilétají a odlétají civilní lety.

letištní chaos Lidé v panice na letišti v Kábulu se chystají vzlétnout, protože Taliban ovládá Afghánistán

Zástupce poradce pro národní bezpečnost Bílého domu Jonathan Viner na MSNBC počátkem pondělí potvrdil, že na letiště budou vysláni další američtí vojáci.

“Určitě existuje plán na zabezpečení letiště,” řekl Wiener. „Proto jsme byli schopni poslat další vojáky do Afghánistánu, aniž bychom se museli probojovat. Už měsíc probíhá pohotovostní plánování.“

Bezpečnost na mezinárodním letišti v Kábulu se zhroutila velmi rychle, protože plány zahrnovaly afghánské bezpečnostní síly, které si udržely určitou kontrolu nad civilní stranou letiště.

Když byly tyto síly o víkendu rozpuštěny, podle amerického úředníka mohli civilisté spěchat přes kontrolní stanoviště a na přistávací dráhu. Vyděšení Afghánci, kteří se snažili uprchnout před postupujícím Talibanem, proudili z jižní části letiště a přesunuli se na sever, kde jedinou překážkou vojenské strany letiště byla vzdálenost.

Úředník, který nebyl oprávněn veřejně se vyjadřovat, uvedl, že Pentagon měl nad hlavou bohatou palebnou sílu a útočil na helikoptéry a válečná letadla Apache, ale že se ukázaly jako neúčinné při ovládání davu. Úředník uvedl, že hybridní přístup mezi posílením zabezpečení kolem letiště a převzetím válečného letiště se zhroutil.

Americké síly na letišti byly vycvičeny k použití síly proti lidem, kteří jim vyhrožují, ale s výjimkou dvou incidentů, při nichž byli zastřeleni, davy nepředstavovaly pro vojáky bezprostřední nebezpečí.

Úředník uvedl, že na letiště nadále přilétají další americké síly a věřilo se, že šestitisícová jednotka bude schopná udržet se na zemi a umožnit obnovení evakuačních letů.

Podle Pentagonu se znovu otevřelo mezinárodní letiště v Kábulu a přistála C-17 plná námořní pěchoty.

Na druhé straně Kirby uvedl, že Pentagon hledá ve Spojených státech dvě vojenské základny, kde by se nacházeli evakuovaní Afghánci. Fort Lee, Virginie, už přijala nějaké uprchlíky. V těchto základnách může být umístěno až 22 000 Afghánců.

I přes chaotickou scénu na letišti panoval nad ostatními částmi Kábulu napjatý klid.

Většina lidí se ukryla ve svých domovech, když Taliban rozmístil bojovníky na hlavních křižovatkách. Sporadicky se objevovaly zprávy o drancování a ozbrojených mužích klepecích na dveře a brány a provoz v přízračně tichých ulicích byl menší než obvykle. Na jednom z hlavních náměstí ve městě viděli bojovníky prohledávající vozidla.

Americké velvyslanectví bylo evakuováno A americká vlajka byla stažena a diplomaté se přesunuli na letiště, aby pomohli s evakuací. Ostatní západní země také uzavřely své mise a přesunuly zaměstnance a občany.

Biden: Kábul padl rychleji, než se očekávalo

the Náhlá rychlá porážka afghánských bezpečnostních sil Talibanem a pád vlády v neděli – Včetně útěku afghánského prezidenta Ašrafa Ghaního ze země – Nakreslete srovnání s Spojené státy opustily Saigon Na konci války ve Vietnamu.

Biden ale řekl, že rychlé převzetí Kábulu Talibanem bylo „dříve, než jsme očekávali“.

Biden strávil víkend V Camp DaviduByl mimo dohled, kromě jeho fotografie, která se účastnila videokonference, kterou v neděli zveřejnil Bílý dům. V pondělí se vrátil do Bílého domu uprostřed výzev, aby řešil prohlubující se krizi. Poté, co učinil svá prohlášení, se vrátil do Camp Davidu.

Robert Gibbs, tiskový tajemník Bílého domu za Obamovy administrativy, to označil za zásadní, aby Biden hovořil s národem a světem.

“Doufejme, že se to stane velmi brzy.” Gibbs tweetoval Pondělní ráno. „Musí ještě jednou vysvětlit důvody svých rozhodnutí, jak vidí budoucnost tohoto regionu a co je třeba udělat, aby se zabránilo dalšímu bezpečnému útočiště al-Káidy k plánování útoků.“

Lídr House Minority Kevin McCarthy to popsal upřímněji.

„Pane náčelníku,“ McCarthy tweetovalDělejte svou práci a mluvte k národu.

Přispívá: Associated Press. Maureen Group, USA DNES