Po vzoru české náctileté Marie Šarapovové dosáhla na Miami Open 2022 bezvadného rekordu.

Linda Fruhvirdová, nastupující tenistka z České republiky, se zapsala do historie tím, že na probíhajícím Miami Open poprvé ve své krátké kariéře postoupila do čtvrtfinále. Šestnáctiletý mladík, který odhaluje bezvadnou formu čistými údery, vynikal již mezi dvěma elitními hráči. Aktuálně zařazené číslo. 279, teenager byl velmi zvyklý hrát na akcích ITF, ale na Miami Open se ocitl ve snu.

Maria Šarapovová je poslední 16letou na Miami Open

Během honby za vítězstvím dosáhl Frukhvirtova pro sebe jedinečného činu. Poté, co Maria Šarapovová předvedla stejný výkon v roce 2004, stala se první hráčkou do 17 let, která vedla v Miami.

Ruská hvězda nebyla jediná, kdo tento počin předvedl. S divokou kartou hrála i Francouzka Tatiana Golovin. Šarapovová nedokázala dosáhnout dalšího postupu a ztratila přímý set s první nasazenou Serenou Williamsovou. Golovin zažil podobný osud.

Příští soupeřkou Furuhvirtové je Paula Badosaová, která má být zatím jeho nejvýše postavenou soupeřkou. Český mladík na cestě do čtvrtého kola porazil dva až 30 hráčů. Vyhrál druhé kolo proti Elise Mertensové a další zápas proti Victorii Azarenkové, která se rozhodla odstoupit v polovině druhého setu.

Azarenková odešla z kurtu

14. března 2022; Indian Wells, CA, USA; Victoria Azarenková (BEL) uprostřed druhého setu zápasu třetího kola proti Eleně Rybaginové během BNP Paribas Open v Indian Wells Tennis Garden.

V těch nejbizarnějších případech Azarenková, která zaostávala o jeden set a tři hry, najednou šla k rozhodčímu a něco řekla a potřásla si rukou, i když to rozhodčí slyšel. „Viku, musíme počkat.“ Sotva soupeřce potřásla rukou a odešla rovnou ze kurtu. Nejen, že to byl nedostatek sportovního ducha, ale zmátl to jak předsedu rozhodčího, tak Fruhvirtovou.

„Viděl jsem, že to nebyl její nejlepší tenis, ale samozřejmě jsem nechtěl, aby to skončilo takhle.Fruhvirtová Řekl Zápas vyhráli 6:2 3:0. „Vika je jedním ze sportovců, na kterých jsem vyrostl, a rozhodně stojí za to se na něj podívat. Snad se brzy uzdraví. Nikdy jsem si nemyslel, že budu hrát na tak velkém hřišti a tyto vzpomínky si budu pamatovat navždy.

Pokud sní v Miami, jakýkoli úspěch, který odsud přijde, posílí největší důvěru v Lindu Fruhvirtovou, protože může hrát svou normální hru svobodně, aniž by se obávala očekávání.

Pište zhluboka