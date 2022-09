Diogo Dalot Double jako Portugalsko porazilo Českou republiku 4:0 v Lize národů

Diogo Dalot byl v Praze nečekaným hrdinou, když Portugalsko porazilo Českou republiku 4:0 v Lize národů UEFA. Pravý obránce Manchesteru United otevřel skóre ve 33. minutě, než Bruno Fernandes zdvojnásobil svou výhodu v prodloužení.

Patrick Schick minul penaltu v prvním poločase, což byl určující moment zápasu. Dalot zvýšil na 3:0 v 52. minutě, než Diogo Jota přidal čtvrtý gól a dovršil porážku.

Vítězství posunulo tým Fernandora Santose do čela skupiny B po výhře Švýcarska 2:1 ve Španělsku. Seleção nyní obrací svou pozornost ke střetu proti La Roja v Braze, kde by k postupu do finále Ligy národů stačila remíza.

Portugalsko Matthew Marshall Reportáže z Fortuna Areny.

Portugalsko prosazuje svou autoritu

Portugalsko si v Praze monopolizovalo držení míče a vytvořilo si brzkou příležitost, když vypustil Ronaldovu chytrou hlavičku Rafael Leao, který viděl, že jeho střela byla zblokována. Bruno Fernandes a Bernardo Silva měli dobrou pravici na pravém křídle a opakovaně vyzývali Dioga Dalota, aby z toho udělal hattrick.

Cristiano Ronaldo a Thomas Vaclic byli účastníky těžké kolize, která vedla k těžkému krvácení pro portugalskou hvězdu z nosu.

Portugalští obránci měli problémy zastavit domácí ze širokých pozic. Mário Rui napodoboval Raphaëla Guerreira v obranném úsilí proti Německu, přičemž Vladimir Coufal měl spoustu šancí dopravit míč do nebezpečné zóny.

Jacob Brabec se brzy zranil a ve středu obrany ho nahradil Ondřej Kudila.

Velkou příležitost k otevření skóre si Portugalsko vytvořilo ve 24. minutě, krásný Leãův míč vyrazil Fernandez, který se rozhodl nevystřelit, a položil ho na palubovku Ronaldovi, který se nedokázal propojit.

Česká republika měla problémy vyjít z vlastní poloviny, než se Antonín Barák setkal s dalším Kovalovým křížem.

Reakce na zápas: „To nejlepší teprve přijde“ – Fernando Santos

Dalot ožívá

Průlom nakonec přišel ve 33. minutě pohybem Diogo Dalota a završil jej. Pravý bek vyskočil dopředu a našel Bruna Fernandese, Ronaldo se nedokázal spojit s křížnou přihrávkou, která nakonec našla Liaa, milánského křídelníka, který si vybral Dalota, který protlačil míč přes Vacliče.

Nakonec byl povolán Diogo Costa, když odvrátil snahu Alexe Kralla, ale domácí nedokázali udržet tlak, protože Portugalsko obnovilo svou dominanci a začalo hrát styl.

Přidána pracovní doba

Centr našel Bruno Fernandes pro Ronalda, který napálil míč vysoko a široko. Naléhání Portugalska na zdvojnásobení vedení v prodloužení se vyplatilo, když centr Maria Roye narazil do spících českých obránců, když Fernandes načasoval svůj nájezd k dokonalosti a proměnil zblízka.

Více akcí bylo před hvizdem konce prvního poločasu. Rohový kop hostí pro Fernandese stočil do zvednuté ruky Ronalda, penaltu nakonec nařídil Patrick Schick nad tyč.

Dalot ve dvojce

Portugalský tým začal druhý poločas stejně jako začal první, dominoval v držení míče a snažil se dosáhnout otevření, které přišlo v 52. minutě. Dalot se ocitl v ofsajdu, postupoval vedle Tomáše Sučiče a přesně střílel levou nohou do dolního rohu. .

Jaroslav Zilhaha se pokusil o obrat tím, že za Jaroslava Zeliniho, Antonína Baráka a Adama Hlužíka představil Adama Velkanovou, Václava Černého a Petera Ševčiče. Fernando Santos odpověděl tím, že nahradil Bernarda Silvu, Rafaela Leaa, Ricarda Hortu a Dioga Jotu.

Zápas se odložil a skóre bylo nade vší pochybnost a William Carvalho a Bruno Fernandez ustoupili Joao Balinhovi a Matthewsu Nunesovi, když zbývalo 15 minut.

Portugalsko podpořilo cestování více povzbuzením v 82. minutě, kdy vstřelilo čtvrtý gól. Rohový kop Ricarda Horty nasměroval Ronaldo na zadní tyč a Diogo Jota dárek přijal a projel míčem za uvízlým Vaclicem.

João Mário nahradil Danila, když Palhinha proklouzl do středu obrany a Ruben Nevers v poslední šanci zápasu jeho střelu vytáhl mimo.

Krajní obránce krade show po pomalém začátku

S suspendovaným Joaem Cancelem, zraněným Rafaelem Guerrerem a zraněným Nunem Mendesem na lavičce, Santos Diogo Dalot a Mario Rui nastoupili jako krajní obránci. Roy debutuje v Seleção od listopadu 2020, přičemž 31letý hráč získal svůj 12. titul.

Oba hráči byli zpočátku nejistý, Dalot ztratil sebevědomí a Roy se trápil ve svých obranných povinnostech. Všechny tyto pochybnosti byly rychle zastíněny 15 minut před přestávkou, kdy Dalot otevřel skóre a Roy centroval na branku Bruna Fernandese.

Pozitivní znamení pro Portugalsko

Portugalsko porazilo druhého obránce ve velkém stylu, zejména tři útočící hráče umístěné za Ronaldem. Týmová hra Fernandese a výměna s Bernardem Silvou nadělaly v prvním poločase obráncům České republiky velké problémy.

Rafael Leao podal Portugalsku nejlepší výkon, zejména v prvním poločase, kde se zdálo, že se chce prosadit. Rúben Neves se stal stálicí pro Santos s řadou možností vyšší postavy, které doplní jeho styl.

Ruben Dias je zpět v sestavě poté, co vynechal šest zápasů, a získal cenný zápasový čas po boku Danila Pereiry, což je centrální defenzivní partner, kterého můžeme v Kataru hodně vidět.

Síla Portugalska do hloubky byla zvýrazněna volbami, které Santos přinesl na lavičku. Vzhledem k tomu, že v Praze nejsou zamluveni žádní hráči, může sedm hráčů, kterým hrozí, že zmeškají zápas v Praze, vydechnout.

Většina fanoušků Seleção ví, co se stalo naposledy, když Portugalsko požadovalo remízu, a doufejme, že neštěstí proti Srbsku zůstane v myslích hráčů Santosu, když se budou snažit dokončit práci proti Španělsku.

Česká republika 0-4 Portugalsko. Přesvědčivé vítězství týmu Seleção v Praze, kde Dalot vstřelil dva góly s Fernandezem a Jotou na brance. Hosté se nikdy nevzpamatovali z penalty, kterou v prvním poločase neprohodil Schick. Santosův tým se před zápasem v Braze vyhoupl přes Španělsko na vrchol. pic.twitter.com/anQBfdNKWs – Matthew Marshall (@noobzcorp) 24. září 2022

Česká republika (3-4-3): Tomáš Vaclík – David Zima, Jacob Brabec (Ondrej Kudila 22 min), Václav Djemelka – Vladimír Koval, Tomáš Suchek (Jan Kochta 77 min), Alex Král, Jaroslav Zelini (Adam Velkánová 64 min) – Antonín Barák (Petr Ševčík 63) Patrick Schick a Adam Hlučičové (Václav Černý, 64 min)

Nepoužité alternativy: Jindřich Staněk, Jerry Pavlenka, Milan Havel, Lukáš Kalváč, Stanislav Tickle

Trenér: Jaroslav Sylha

Portugalsko (4-2-3-1): Diogo Costa – Diogo Dalot, Ruben Dias, Danilo Pereira (Joao Mario 84′), Mario Rui – Ruben Neves, William Carvalho (Joao Balinha, 77′) – Bernardo Silva (Ricardo Horta 67′), Bruno Fernandez (Matheus Nunes (77) ) Minuty), Rafael Liao (Diogo Jota 67) – Cristiano Ronaldo

Nepoužité alternativy: Rui Patricio, Jose Sa, Thiago Dagalo, Nuno Mendes, Vitina, Pedro Neto, Gonzalo Ramos

Trenér: Fernando Santos

Cíle

[0-1] Diogo Dalot 33′ [0-2] – Bruno Fernandez 45′ + 2 [0-3] Diogo Dalot 52′ [0-4] Diogo Jota 82′