České zprávy ve zkratce k 5. únoru: pondělní hlavní titulky

Česká skupina Sev.en Global Investments, která je součástí skupiny Sev.en Pavla Tykače, koupila od české investiční skupiny Creditas čtyři plynové elektrárny ve Velké Británii o celkové kapacitě 2 800 MW. Tyto závody, které jsou součástí InterGen Energy Group, zásobují více než jeden milion domácností a představují pro Sev.en strategický krok k expanzi a růstu na energetickém trhu ve Spojeném království.