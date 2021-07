iHned: Omezení uvolnění znamená, že ukládání již pro mnohé není prioritou

Česká hlavní banka Česká spořitelna uvedla, že v červnu utratili její zákazníci po zmírnění koronavirových omezení více než 26,7 miliard korun v kamenných obchodech a prostřednictvím online prodejců.

To bylo vyšší než to, co zaplatili loni v prosinci, v době velkých výdajů.

Odborníci se domnívají, že oživení spotřeby domácností je jedním z největších motorů růstu české ekonomiky, uvedl iHned.cz.

Růst výdajů ve srovnání s obdobím před pandemií je patrný: celkový objem zákaznických transakcí České spořitelny (včetně výběrů z bankomatů) v červnu letošního roku byl zhruba o pětinu vyšší než ve stejném měsíci roku 2019..

To bylo ještě výraznější v případě e-maloobchodů, kde se výdaje téměř zdvojnásobily, uvádí iHned.cz.

Foto: Yannick McCabe-Costa, Pixabay, CC0

Její zákazníci také utrácejí relativně svobodně, uvedl Patrick Madl, mluvčí ČSOB Bank: Platby kartou v tradičních prodejnách v posledních měsících meziročně vzrostly o pět let, zatímco online vzrostly o polovinu.

Zákazníci ČSOB utratili v květnu a červnu letošního roku dvakrát tolik online nakupování než ve stejném období roku 2019.

Ekonom české spořitelny Michal Skogippa pro iHned.cz řekl, že vysvětlení těchto čísel je jednoduché: V květnu došlo k významnému uvolnění omezení Covid týkajících se obchodů a služeb a Češi začali čerpat z finančních rezerv, které si vytvořili během pandemie .

Potvrzují to údaje České národní banky za měsíc květen. Ukazuje se, že objem rodinných úspor se zvýšil pouze o 0,2 procenta měsíčně, což je nejnižší hodnota za šest měsíců.

Od začátku epidemie se úspory lidí v bankách zvýšily přibližně o 410 miliard Kč. Ekonomové tvrdí, že je to téměř dvojnásobek částky, kterou by se dalo očekávat za normálních okolností.

Po loňském poklesu o 5,8 procenta hrubého domácího produktu, který je největším v moderní historii České republiky, očekávají například ekonomové Kommerny Bank letos nárůst o 3,4 procenta.

Hlavní ekonom banky Jan Wijmalk pro iHned.cz uvedl, že spotřeba domácností bude letos jedním z hlavních tahounů ekonomiky.