Jak jsem přepojil svůj mozek za šest týdnů

Na konci šesti týdnů jsem byl velmi zvědavý, jestli má všechna tato práce nějaký vliv na můj mozek. Po dalším skenování mého mozku a určitém strachu z toho, co by se mohlo v uplynulých týdnech odehrávat v mé hlavě, jsem navštívil Barnhofera na univerzitě v Surrey, abych to zjistil. Celou noc analyzoval a porovnával moje dva mozkové skeny.

Výsledkem bylo, že struktura mého mozku se skutečně změnila. Bylo vidět několik měřitelných změn.

Moje polovina Amygdala – Mandlovitá struktura důležitá pro emoční zpracování – Snížená velikost na pravé straně. Změna byla jemná, ale měřitelná. Co je však vzrušující, je to V souladu s vědeckou literaturou Což naznačuje, že všímavost může zmenšit její velikost, protože snižuje stres, který se objevuje v amygdale. Když jsme ve zvýšeném stresu, Amygdala roste. Zpočátku jsem se necítila nijak zvlášť nervózní, ale i tak bylo vzrušující vidět tu změnu.

Další změna byla moje Cingulární kůraJe součástí limbického systému, který se podílí na našich behaviorálních a emočních reakcích. Je to také důležité pro síť výchozího režimu, oblast, která se aktivuje, když se mysl toulá a toulá. Podle mého názoru se během šesti týdnů mírně zvětšila, což naznačuje zvýšenou kontrolu nad touto oblastí. Opět toto V souladu s publikovanými studiemi Ve vědecké literatuře.

Je to také v souladu s tím, co jsem pozoroval během svých sezení. Postupem času jsem zjistil, že dokážu udržet svou mysl více v klidu a lépe se zbavím zaneprázdněných myšlenek.

Bylo to okouzlující, pokud omluvíte slovní hříčku, vidět tyto výsledky mého mozku na velké obrazovce ode mě. Pouze tím, že jsem byl všímavý, jsem byl schopen zvětšit část své mysli, která brání mé mysli v přílišném bloudění.

Poslední upozornění – je důležité si uvědomit, že jakékoli změny mozku, které jsme viděli, mohou být také náhodné. Mozek se stejně neustále mění. Studie však naznačují, že celá tato zkušenost byla cennou výzvou a mnoho lidí by z ní mohlo snadno těžit.

Samozřejmě, aby změny byly dlouhodobé, samozřejmě se musím k některým z těchto „triků“ neustále tlačit.

Budu pokračovat v meditaci každý den? Opravdu jsem byl milovat Říct: „Ano, samozřejmě.“ To znamená, že pokud život nestojí v cestě…

