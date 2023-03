Nintendo Switch Clock nyní od roku 2021 vychází 20krát

obrázek : Nintendo / RedDeerGames / Kotaku / sanchesnet1 ( Getty Images )

No, můžeš se podívat na čas. Hodinková hra Nintendo Switch, kterou jste mohli vidět v sekci výhodných nabídek eShopu, právě oslavila své 21. vydání na digitální výloze. Bravo, ale kde se všechny ty hry vzaly za tak krátkou dobu?

Poprvé vydáno v roce 2021, vydavatel RedDeerGames AAA hodinky Jsou to skvěle vypadající retro vyklápěcí digitální hodinky se širokou škálou možností zobrazení spínače. Pokud jste si prohlédli sekci eShopu s nízkou cenou „baller on a budget“, pravděpodobně znáte více než AAA hodinkyMnoho verzí na prodejně.

Od tohoto příspěvku existuje 20 verzí AAA hodinky a pět verzí jeho pokračování hry s příhodným názvem hodinky AAA 2, na Nintendo Switch. (Aspoň pokud mohu soudit. Buďme upřímní, všechna tato vydání začnou v určitém okamžiku přecházet do jiných a mé oči si ze mě možná hrají.) Jako Bandai Namco Entertainment Taiko no Tatsujin série, AAA hodinkyDůvodem přelidnění obchodu Switch je to, že se neustále prodává v balíčcích s mnoha rozšiřujícími balíčky. Ke cti RedDeerGames, Asma AAA hodinkyMnoho odlišných verzí, jako je a ďábel může plakat 5 Stylový měřič.

Pro potomky, jména AAA hodinky Rozšíření (v chronologickém pořadí vydání) jsou Deluxe, Ultimate, Extended, Cyber ​​​​Protocol, Premium, Definitive, Special, Complete, National, Pixel, Platinum, Elegant, Director’s Cut, GOTY, Happy, Magnificent a Superb Edition. v této chvíli, AAA hodinky 2 Má pouze prémiovou verzi, která zcela ignoruje celé pořadí názvů rozšíření podle data vydání, které RedDeerGames tak výmluvně stanovilo se svým předchůdcem.

AAA hodinky Více než ospravedlňuje svou existenci z estetického hlediska s ohledem na možnosti černé nebo bílé tapety Switch-as-hel. Kromě přeměny vašeho mobilního zařízení na mobilní zařízení pro měření času, AAA hodinky Má také šikovnou akční plošinovku s bočním posouváním, která je „skrytá“ uvnitř pro ty, kteří potřebují škubat svými poznámkami, aby ukrátili čas.