„Perfect Days“ Wima Wenderse je vyprodáno do továrny na zápalky – uzávěrka

Továrna na síru

Titul soutěže Wima Wenderse v Cannes se sídlem v Tokiu Perfektní dny Získal řadu mezinárodních dohod pro The Match Factory.

Hlášené obchody zahrnují Spojené království/Irsko/Latinskou Ameriku/Turecko (MUBI), Austrálii/Nový Zéland (Madman), Benelux (Paradiso), Čínu (DDDream), Itálii (Lucky Red), Španělsko (A Contracorriente), Švýcarsko (DCM), Pobaltské státy (A-One Baltics), Bulharsko (Art Fest), SNS (A-One), Česká republika a Slovensko (Aerofilms), Bývalá Jugoslávie (MCF), Řecko (Feelgood Entertainment), Hong Kong (Edko Films), Maďarsko (Cirko), Izrael (Live Cinema), Polsko (Gotech), Portugalsko (Alembic), Rumunsko (Bad Unicorn), Skandinávie (Future Film) a Tchaj-wan (Potlesk).

Severoamerická práva byla předtím prodána NEON, zatímco Francie šla do Haut et Court.

Oficiální synopse k filmu zní: Hirayama se zdá být dokonale spokojený se svým prostým životem uklízeče záchodů v Tokiu. Mimo svou vysoce strukturovanou denní rutinu si užívá svou vášeň pro hudbu a knihy. Miluje stromy a fotí je. Řada nečekaných setkání postupně odhaluje více z jeho minulosti.

Hrají Koji Yakusho (Babylon), nováček Arisa Nakano, Tokyo Emoto (Norské dřevo), Yumi Aso (karafiát), Sayuri Ishikawa (Ran, Track Rascal, Run!), Tomokazu Miura (Drift in Tokio), Aoi Yamada (seriál Netflix) First Love) a zkušený herec a tanečník Min Tanaka (The Twilight Samurai). Producenty jsou Koji Yanai spolu s režisérem Wendersem a spoluscenáristou Takumou Takasaki (Honokaa bôi). Hlavní herec Yakusho slouží jako výkonný producent.

Match Factory letos v Cannes soutěžily rekordní čtyři filmy. Perfektní dny Hrál jsem spolu Spadané listí od Aki Kaurismaki, unesen Autor Marco Bellocchio, W žádná chiméra. Wenders byl také v Cannes se speciálním promítáním dokumentu AnselmPortrét německého umělce Anselma Kiefera.