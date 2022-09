Fiona dorazí na pevninu a zasáhne atlantické pobřeží Kanady se silným větrem a deštěm

Fiona, která je nyní tropickým cyklónem, měla maximální trvalý vítr o rychlosti 85 mil za hodinu – sílu Hurikán 1. kategorie — v sobotu v 8:00 ET, s epicentrem nad zálivem svatého Vavřince po překročení Nového Skotska, uvedlo americké Národní středisko pro hurikány.

Obyvatelé New Brunswicku, jižního Quebecu a Newfoundlandu a Labradoru se také potýkají s nepříznivým počasím, když Fioniny stezky následují sever po přistání mezi Canso a Gisboro ve východním Novém Skotsku.

Úředníci podél kanadského pobřeží Atlantiku vyzvali ty, kteří se nacházejí na Fiona Road, aby byli ve vysoké pohotovosti a připravili se na dopad bouře, která už zabila nejméně pět lidí a vyřadila elektřinu milionům lidí. Zasáhněte mnoho karibských nebo atlantických ostrovů tento týden.

„Stále jsme volali obyvatelům (až do pátku do pozdního pátku), abychom se pokusili dát nějaké výstrahy…musíte být připraveni se kdykoli přestěhovat, pokud jste se do té doby ještě nepřestěhovali,“ Brian Patton, starosta města řekl Newfoundlandský kanál. Port-au-Pasque v sobotu CNN.

Kanadští meteorologové v pátek uvedli, že Fiona je na dobré cestě stát se „extrémní povětrnostní událostí“ ve východní Kanadě, která hrozí ekvivalentem dvou měsíců dešťů.

„To by mohla být historická událost pro Kanadu, pokud jde o intenzitu tropického cyklónu,“ a mohla by se také stát kanadskou verzí Bouře Sandy řekl Chris Fogarty, ředitel Canadian Hurricane Center. Sandy v roce 2012 postihla 24 států a celé východní pobřeží a způsobila škody v odhadované výši 78,7 miliardy dolarů.

Na ostrově Hart Island byl zaznamenán neoficiální atmosférický tlak 931,6 megabajtů, což by podle Kanadského centra pro hurikány Fiona činilo nejnižší zaznamenanou bouři na pevnině v Kanadě. Pozorování větru bylo zaznamenáno na Beaver Island ve východním Novém Skotsku při rychlosti 100 mph (161 km/h).

Po průjezdu zálivem svatého Vavřince by se Fiona měla dostat na spodní severní břeh Quebecu a Newfoundland a Labrador do pozdní soboty, Kanadské centrum pro hurikány Řekl. Tornáda byla hlášena napříč částmi námořní Kanady, v rozmezí od 70 do 95 mph (110 až přes 150 km/h).

Byla to Fiona třída 4 Bouře ve středu brzy nad Atlantikem po překročení ostrovů Turks a Caicos zůstala až do pátečního odpoledne, kdy při přiblížení ke Kanadě zeslábla. se stal Post-tropické Než dorazíte na pevninu, dorazíte současně s nízkotlakou pánví a studeným vzduchem na sever – podobně jako Sandy Podle Boba Rubichoda z Canadian Hurricane Center to udělal.

„Sandy byla větší než Fiona a očekávalo se, že bude stejná. Ale proces je v podstatě stejný – máte dvě funkce, které se navzájem živí a vytvářejí jednu silnou bouři, jak uvidíme přes noc a zítra,“ řekl v pátek.

Větry o síle hurikánu se rozšířily až do vzdálenosti 175 mil od centra Fiony, zatímco větry z tropické bouře dosáhly 405 mil od 8:00 ET, ke mě Americké národní centrum pro hurikány.

Úředníci říkají, že nárůst bouře bude „velký“

Ve dnech, které předcházely očekávanému příjezdu Fiony, úředníci zintenzivnili služby na pomoc těm, kteří to potřebují, a vyzvali obyvatele, aby byli ostražití.

„Je to potenciálně velmi nebezpečné,“ řekl ve čtvrtek John Loehr, ministr odpovědný za Úřad pro krizové řízení v Novém Skotsku. „Očekává se, že lidé pocítí následky v celém kraji.“

Loehr řekl, že by se obyvatelé měli připravit na ničivé větry, vysoké vlny, pobřežní bouře a přívalové deště, které by mohly vést k dlouhodobým výpadkům elektřiny. Záchranáři vyzvali lidi, aby si zajistili venkovní materiály, ořezali stromy, nabili mobilní telefony a připravili 72hodinovou pohotovostní sadu.

přístřešky pro obyvatele ustanovil V celém Novém Skotsku, včetně několika v okrese Halifax, podle úředníků.

Podle Fogartyho oblast nezažila bouři takové intenzity téměř 50 let.

„Berte to prosím vážně, protože na našich meteorologických mapách vidíme meteorologická čísla, která se zde objevují jen zřídka,“ řekl Fogarty.

Představitelé Ostrova prince Edwarda také vyzývají obyvatele, aby se připravili na nejhorší, protože se bouře blíží.

Tania Mullallyová, která slouží jako krajská vedoucí krizového řízení, uvedla, že jednou z nejnaléhavějších obav Fiony je historická bouře, která ji podle očekávání rozpoutá.

„Nárůst bouří bude určitě významný… povodně, které jsme neviděli a nemůžeme je změřit,“ řekla ve čtvrtek Molly. během aktualizace

Modelování z Canadian Hurricane Center naznačuje, že nárůst „v závislosti na regionu může být kdekoli od 1,8 do 2,4 metru (6-8 stop)“, řekl Rubishod.

Molly uvedla, že severní část ostrova ponese tíhu bouře kvůli směru větru, který pravděpodobně způsobí škody na majetku a pobřežní záplavy.

Úřad pro krizové řízení v Novém Skotsku uvedl, že všechny regionální kempy, pláže a denní parky i přírodní park Shubenacadie byly v pátek uzavřeny.