Apartmán Karlovy Vary, Česká republika

Byt Karlovy Vary, Česká republika Rezidenční design, CZ Fotografie nemovitosti Architektura

5. září 2023

Design: Plus One Architects

Místo: Svahova 37, Karlovy Vary, Česká republika

Fotografie Radek Úlehla

Apartmán Karlovy Vary

Byt se nachází v blízkosti krásných karlovarských kolonád a hotelu Thermal se světoznámým Mezinárodním filmovým festivalem. Byt prošel kompletní rekonstrukcí. Historický činžovní dům z 20. století s výhledem na svah plný vzrostlé zeleně má mnoho zachovalých prvků z doby, kdy byly byty velkorysé a okouzlující.

Hlavním cílem je odstranit hromadění různých konstrukcí, obkladů, podhledů a dispozičních změn, vyčistit průchody a vrátit bytu jeho původní rozměry a atmosféru. Díky velké důvěře a vzájemnému respektu s investorem jsme často schopni vylomit otvory, odstranit dveře a nahradit je nadsvětlovacími okny. Zrušili jsme šatny a navrhli jsme současnou dispozici se dvěma oddělenými ložnicemi a propojeným obytným centrem.

V obývacím pokoji jsme se zaměřili na prosvětlení dispozice a otevření prostoru. Mezi kuchyň a obývací pokoj byla vložena nově vzniklá kuchyňská linka propojená interiérovým oknem, dříve běžná součást takto velkorysých bytů.

V ložnicích byla zachována původní dřevěná podlaha a byla provedena nová povrchová úprava. Koupelně dominuje prostorný sprchový kout nepravidelného tvaru, umyvadlo a toaleta. Minimální výběr materiálů a jednotící design se táhnou celým prostorem a podporují klidnou atmosféru rezidence.

Leitmotivem interiéru je původní nátěr vystavený na stropě a stěnách, vytvářející silnou a odvážnou, a přesto jemnou barevnou paletu v každé místnosti.

V poslední fázi návrhu byl byt zařízen minimalistickými kousky od designového studia Janský & Dunděra a značky Totus.

Karlovy Vary Apartments, Česká republika – Informace o budově

Studio: Plus One Architects

Autor: Petra Ciencialová, Kateřina Průchová

Webová stránka: www.p1a.cz

Sociální média

Instagram: www.instagram.com/plusonearch

Facebook: www.facebook.com/plus.one.archi

Místo projektu: Svahova 37, Karlovy Vary

Země projektu: Česká republika

Rok dokončení: 2023

Užitná plocha: 68 m²

Fotograf: Radek Alehla

Web fotografa: www.radekulehla.com

Spolupracovník

Bytový styl: Janski a Duntera, www.janskydundera.com

Karlovy Vary Byt, Česká republika Obrázky / informace přijaty 220923

Současné české architektonické projekty

Česká republika architektonický návrh – chronologický seznam

Novinky z české architektury

Prague Architecture Tours: Building Walks in the Czech Republic by e-Architect

Strážní hlídkaLiberec

Architekti: Mjölk architekti



Foto: BoysPlayNice

Strážní hlídka, Liberec

Dvě věže

Architekti: boq architekti



Foto: Thomas Dittrich

Dvě věže, Česká republika Atrium House

Horská chata Černá VodaKrkonoše

Architekt: ATR



Foto: BoysPlayNice

Horská chata v Krkonoších

Černý létající důmVýchodočeský kraj

Architekti: H3T Architecture



Obrázek: PBN

Černý létající dům

Czech Architect Studio – Navrhování seznamů firem e-Architect

Nová česká architektura

Komentáře / Fotografie Rodinný dům Polanka, Moravský Krumlov Česká republika Úvodní stránka navržená Atelierem CL3