Obhájci ochrany uvádějí na trh stovky modelů a ukázek systému PS2

Společnost pro ochranu videoher Skryté sídlo Stáhněte si přes víkend více než 700 ukázek a prototypy videoher, vše z éry PlayStation 2. Skupina s názvem Project Deluge se skládá z „vydání PlayStation 2, u nichž byla ověřena jedinečnost a ne totožnost s konečným designem“ her. Různé hry a ukázky lze hrát na PC se systémem Windows pomocí emulátorů.

Sbírky v Project Deluge byly načteny z „mnoha zastaralých médií, vývojářů a kurzů od různých sběratelů po určitou dobu“, Skrytý palác Řekl na svém webu„Zřejmě vše sestavila jedna osoba, než bylo předáno do Skrytého paláce Spatřeno VGC.

Hayden Palace napsal: „Tyto starodávné věci byly zázračně zachráněny před zničením, házením nebo prodejem mocným úsilím jedné osoby.“ „Tento chlap nejenže převzal úkol podporovat vše, co měl, sám, ale byl také velmi laskavý, aby nám umožnil podívat se na každý předmět v jeho skupině a ponechat jej bez omezení. Ano, je to tak, je to všechno. Nic na oplátku.”

V současné době je součástí sbírky 752 her a ukázek. Vědci ze Skrytého paláce uvedli, že projekt byl „tak obrovský“, že „překonává vše, co jsme doposud řešili“.

The Celý příběh O tom, jak Skrytý palác převzal tento mega projekt na webových stránkách organizace. The Kompletní seznam modelů Existuje také.

Pouhé množství designů ve sbírce znamená, že je na co se dívat, ale některé z hlavních prvků zahrnují prototypy E3. Bandicoot Crash: Wrath of the Bark A stín kolosu, Kromě prototypů a náhledů Dino StalkerA Al Qatmari DamasiA Boží ruka, A Final Fantasy 10-2. Skrytý palác odehrál celou řadu her Během šestihodinového živého vysílání O víkendu se hry jako Simpsonovi Lyžování A Tai tasmánský tygr.