„Středověký“ příběh oblíbeného českého hrdiny trpí krizí identity

Jde již o třetí Jaklův režijní počin, jehož druhý film Ghoul byl nejvýdělečnějším filmem v české historii. Přináší tento děsivý zvrat do tohoto středověkého válečného příběhu, který sleduje cestu vytyčenou ve hrách „Hra o trůny“ a „Poslední souboj“, které diváky uvrhly do vysoce realistických a násilných bitevních scén. Foster, který má tendenci mizet ve svých rolích, přistupuje ke krveprolití a k Jeanově emocionální cestě přistupuje s příkladnou dravostí.

Legendární Michael Caine, který hraje postavu jménem Lord Borich, nás zavede do Českého království na přelomu 15. a 15. století, kde vládne chaos a je potřeba několik rámečků textu na obrazovce a audio komentáře, abychom se dostali nahoru. Rychlost. . Mor v podstatě uvrhl Evropu a katolickou církev do nepořádku a dveře jsou dvoje: jedny v Římě a jedny ve Francii. Dobrotivý český král Václav IV. (Karel Roden) se pokouší dostat do Říma, aby se nechal korunovat králem říše, přestože ho zdržovaly dluhy, zatímco jeho prohnaný bratr uherský král Zikmund (Matouš Judd) za jeho zády kuje pikle, aby ukradl trůn.

Borich najme Jana jako žoldáka, aby unesl lady Catherine (Sophie Lowe), snoubenku lorda Rosenberga (Til Schweiger), spojence Zikmunda. Catherine je náhodou neteř francouzského krále. Je to druh politické hry a zbytek filmu se odvíjí jako série přepadení a dvojitých křížů, žoldáků a rolníků bojujících o kontrolu nad Catherine, která se zamiluje do svého únosce Jeana, a její čest.

„Medieval“ je film s krizí identity, chycený mezi magií meče, nízkými skvrnami na čele a grandiózními ambicemi. Jako 90minutový Fast and Dirty to mohl být pěkný a špatný díl filmové tvorby, ale Jakl míří na něco epičtějšího co do rozsahu a film se zpožďuje.Jednoduše 30 minut je příliš dlouhá doba. Ani napínavý Foster nestačí na to, aby příběhu tohoto dvorního spiknutí a výsledného střetu válečníků vdechl trochu života. Lowe se snaží dostat k jádru věci, ale nemá dost na to.