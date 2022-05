Žádný náklad SpaceX Falcon Heavy není bezpečný, protože mise NASA Psyche oznámila zpoždění

První start Falcon Heavy společnosti SpaceX pro NASA byl zpožděn o sedm týdnů poté, co inženýři kosmických lodí objevili softwarovou anomálii během počátečního zpracování.

Kosmická loď NASA Psyche, pojmenovaná po podivném kovovém asteroidu určeném k jeho průzkumu, dokončila koncem dubna svou cestu z Jet Propulsion Laboratory v Pasadeně v Kalifornii do odpalovacích zařízení Kennedyho vesmírného střediska NASA. Falcon Heavy je dodnes prvním a jediným nákladem, který skutečně dosáhl Kennedyho vesmírného střediska od poloviny roku 2019. V době jeho příletu bylo poněkud nejasné, kdy Falcon Heavy konečně ukončí tříletou startovací pauzu resp. jaké by bylo užitečné zatížení, které bude nad raketou pro událost.

O tři týdny později nejsou oba stále jasní, ale nyní z jiných důvodů.

Na rozdíl od komerční produkce existuje pouze jedna kosmická loď Psyche a mnoho z nich je vlastních a výzvy, učení a práce jsou jedinečné. https://t.co/2M96jYIAFW – Lindy Elkins Tanton (@ltelkins) 25. května 2022

23. května Spaceflight Now oznámila, že obdržela písemné prohlášení od NASA potvrzující, že start Psyche byl odložen z 1. srpna 2022 na nejpozději (NET) 20. září „poté, co pozemní týmy objevily problém při testování softwaru. na vesmírné lodi.“ Týmy kosmické lodi do zařízení pro manipulaci s nákladem v Kennedyho vesmírném středisku strávily posledních několik týdnů pročesáváním Psyche a zajišťováním, aby přežila let bez problémů. V neznámém bodě potřebovali inženýři spustit počítače kosmické lodi pro rozsáhlé diagnostické testy. Je také možné, že pozdní sestavení letového softwaru Psyche bylo externě analyzováno před konečnou instalací.

V každém případě se něco pokazilo. Prozatím chce NASA říci jen to, že „existuje problém, který brání potvrzení, že software, který řídí kosmickou loď, funguje podle plánu“. Ačkoli se zdá, že je zaměřen na software, takové vágní prohlášení nevylučuje možnost hardwarového problému, což by mohlo pomoci vysvětlit, proč se NASA a tým kosmické lodi rychle rozhodly odložit start Psyche o více než sedm týdnů.

Z neznámých důvodů se náklad každého Falconu Heavy na blízko výrazně sklouzl z původního cíle startu. Během několika posledních týdnů USSF-44 – který měl po letech zpoždění odstartovat v červnu 2022 –“Odloženo na neurčito.Zpožděno od 3. čtvrtletí 2020, USSF-52 nyní plánované vydání Říjen 2022. Fisat-3, který měl odstartovat na Falcon Heavy v roce 2020, je nyní .NET září 2022. Jupiter-3, Satelit Etisalat láme rekord Ve skutečnosti to nebylo potvrzeno jako startovací smlouva pro Falcon Heavy až před několika týdny a nedávno se vrátilo z let 2021 a 2022 na začátek roku 2023.

Pouze USSF-67, jehož oficiální cíl startu nebyl více než rok aktualizován Řeklo Je stále na cestě ke spuštění někde v rámci původního spouštěcího okna (H2 2022). Pokud by byl skutečně bez prodlení vypuštěn na raketě Falcon Heavy v listopadu 2022, bylo by to docela daleko. Mezitím zpoždění Psyche 20. září znamená, že nyní může být v konfliktu s misí Falcon Heavy ViaSat-3, která musí používat stejný odpalovací systém. S největší pravděpodobností již ViaSat-3 pravděpodobně vklouzl do Q4, ale situace ukazuje, jak by pro SpaceX mělo být plánování bolestných startů téměř půl tuctu chronicky zpožděných užitečných zatížení.

Mezitím jej SpaceX musí také skladovat a udržovat devět Různé posilovače Falcon Heavy, které musí dlouho čekat na přidělené mise. Celá flotila operačních letounů Falcon 9 společnosti SpaceX – včetně jednoho boosteru Falcon Heavy, který prozatímně funguje jako Falcon 9 – obsahuje 12 boosterů, což znamená, že více než 40 % všech boosterů Falcon je v současnosti těžkých.

