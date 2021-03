Tento asteroid se dostane tak blízko, že může kolidovat s pozemskými satelity

Dostane se tak blízko k zemi, že to uvidíte pouhým okem.

Ze Země na Měsíc

V pátek prošel kolem Země asteroid o velikosti Eiffelovy věže – a vědci NASA tvrdí, že jeho další let v roce 2029 by mohl vést ke kolizi se satelity obíhajícími kolem ní.

V pátek večer přišel asteroid 99942 Apophis (pojmenovaný podle staroegyptského hada démona, boha chaosu) 10,4 milionu mil od Země, ke mě Zevnitř. I když je to pohodlná vzdálenost, Vědci z NASA říkají Při příští oběžné dráze v roce 2029 to bude 19 800 mil od planety. Je to velmi blízko, mnohem méně než vzdálenost mezi Zemí a Měsícem – a dostatečně blízko k potenciální kolizi s vysokými komunikačními satelity.

Nebojte se, pokud jste trochu netrpěliví, abyste viděli, jak by to mohlo vypadat. NASA vydala animaci ukazující, jak blízko je Apophis naší planetě:

Příležitost pro vědu

Když byl asteroid poprvé objeven v roce 2004, někteří vědci odhadli, že by mohl skutečně ovlivnit Zemi v roce 2029. To by mohlo vysvětlovat také název heavy metalu.

Naštěstí NASA nyní říká, že to projde, aniž by se dotkla planety – a skutečně poskytuje příležitost sbírat bohatá data z asteroidu.

„Přístup společnosti Apophis v roce 2029 by byl skvělou příležitostí pro vědu,“ uvedla Marina Brozovic, radarová vědkyně v laboratoři Jet Propulsion Laboratory NASA v Pasadeně v Kalifornii. „Budeme pozorovat asteroid pomocí optických a radarových dalekohledů. Prostřednictvím radarových pozorování můžeme vidět povrchové detaily, které jsou menší než několik metrů.“

Skála věků

Apophis je 1120 stop (téměř tři a půl fotbalového hřiště), takže je stejně široký jako výška Eiffelovy věže.

Je velmi velký a moucha bude velmi blízko, aby ho lidé na zemi mohli vidět pouhým okem. K Zemi bude nejblíže kolem 18:00 východního času 13. dubna 2029 a za hodinu překročí Atlantický oceán. V určitém okamžiku projde celou šířku úplňku za minutu a stane se tak jasným jako Malý vůz.

Tato vzdálenost bude schopna poskytnout vědcům skvělou příležitost ji studovat a shromažďovat údaje o vzniku asteroidu. My ostatní jsme zatím vděční za to, že nemusíme posílat Bruce Willise a posádku ropných riggerů, aby to pro nás vyhodili do vzduchu.

Poznámka redakce 3. 6. 2121: Tento příběh byl původně zaměňován za vzdálenost mezi Zemí a Měsícem. Byl aktualizován.

