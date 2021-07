Česká republika vs Dánsko, Ukrajina vs Anglie – Athletic

Každý den zápasů Euro 2020 si fotbaloví autoři Athletic nechají své tipy naživo. Dali jsme výběry a pokrytí všech sérií, stejně jako nejnovější možnosti, vše na jednom místě, aby fanoušci mohli snadno porozumět a sledovat. Naše podrobné pokrytí každého týmu je spojeno níže s tipy. Pokud chcete získat rok The Athletic zdarma (nebo prodloužení!), Nabízí BetMGM speciální nabídku, která zahrnuje také 100 $ v dalších sázkách.

Česká republika (+140) vs Dánsko (-190)

vybrat nebo vybrat Ed Malion Dánsko Matt Bentz Dánsko Dan Santaromita Dánsko Martino Buccio Dánsko

Dánská noční můra se změnila v pohádku. Zotavení týmu po tom, co viděl Christian Eriksen kolaps na hřišti v jejich první skupinové hře, přitáhlo neutrální dav. Ale Dánové jsou vysoce kvalitní, a to i bez Eriksenova hlavního tvůrce hry. Dánsko v posledních 31 zápasech prohrálo jen čtyřikrát.

Na druhé straně Češi dosáhli velkého překvapení vyřazením Nizozemska 2: 0 v posledním kole. Ve druhé polovině bylo zapotřebí červené karty, aby se situace zvrátila, ale Češi to využili.

I když v současné době není pověst příliš velká, obě země mají silnou historii evropských šampionátů. Češi zvítězili v roce 1996 a do semifinále se dostali v roce 2004, navíc po vítězství Československa v roce 1976. Dánsko zvítězilo na turnaji v roce 1992 a odehrálo tři předchozí semifinále.

Ukrajina (+350) vs Anglie (-550)

vybrat nebo vybrat Ed Malion Anglie Matt Bentz Anglie Dan Santaromita Anglie Martino Buccio Anglie

Není divu, že Anglie je v tomto zápase favoritem, ale toto je jediný zápas, který Angličané odehrají mimo stadion Wembley na všech turnajích, ať vyhrají nebo prohrají. Toto je na Stadio Olimpico v Římě.

Tři lvi letí vysoko poté, co porazili Německo v soutěžním zápase poprvé od roku 1966 a stali se favority turnaje, částečně díky francouzskému odchodu. Anglie stále nepřipustila gól ve čtyřech hrách, jediný tým na turnaji, který toto tvrzení podržel. Hru s nízkými cíli předpovídají šance s méně než 2,5 góly na -135, zatímco převyšující částkou jsou peníze.

Ukrajina byla posledním týmem play off s pouhými třemi body ve skupině C. Nyní se Ukrajinci poprvé jako samostatná země dostali do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Výhra 3: 2 v prodloužení nad Rakouskem byla druhým vyřazovacím zápasem v historii Ukrajiny, když se připojil k týmu MS 2006, který zahrnoval současného trenéra Andrije Ševčenka.

Euro 2020 zaznamenává rekordy

Přes 46 zápasů

správné výsledky Matt Bentz 27 Ed Malion 26 Dan Santaromita 26 Martino Buccio 22

Euro 2020