Evropská unie diskutuje o prohlášení zóny svobody homosexuálů

Ve středu by měl Evropský parlament projednat rezoluci, která by prohlásila 27 členských států Evropské unie za „zónu svobody“ pro LGBT lidi.

Associated Press Uvedení, že pohyb Jedná se převážně o reakci na polské společnosti, které jsou členy Evropské unie a které přijímají symbolická rozhodnutí, která prohlašují, že jsou osvobozeni od toho, co konzervativní politici označují jako „gay ideologie“. Města tvrdí, že se zastávají svých katolických hodnot, ale aktivisté LGBTQ popírají, že by tato rozhodnutí byla diskriminační a byla navržena tak, aby se komunita LGBT cítila nevítaná.

Rozhodla o tom LGBTI Intergroup Evropské unie, která uvedla, že má dostatečnou podporu, aby s rozhodnutím souhlasila. Postup se údajně bude zabývat problémy, kterým čelí LGBT lidé v Evropské unii.

Liesje Schreinemacher, nizozemský zákonodárce a viceprezident LGBTI Intergroup, řekl agentuře Associated Press, že rozhodnutí bylo téměř připraveno u příležitosti druhého výročí první polské komunity, která přijala rozhodnutí proti homosexuálům.

“Chtěli jsme vyslat silný signál do Polska, že považujeme celou Evropu za svobodnou zónu pro homosexuální, bisexuální, transsexuální a intersexuální lidi,” uvedl Schrinemacher. „Ale každá evropská země má co dělat.“

Agentura Associated Press uvedla, že domácí polská rozhodnutí proti gayům poškodila jeho mezinárodní i finanční image místních komunit, přičemž Evropská unie a Norsko ze třetí země blokují finanční prostředky kvůli diskriminační politice.

V září loňského roku velvyslanci z 50 zemí včetně USA podepsalo otevřený dopis Zpochybnění závazku polské vlády k právům LGBTQ kvůli obavám z represí prezidenta Andrzeje Dudy.

„Chválíme tvrdou práci LGBTI a dalších společností v Polsku a po celém světě, jakož i práci všech těch, kteří se snaží zaručit lidská práva LGBT lidí, transsexuálů a intersexuálních lidí a dalších příslušníků společností, kterým čelí podobné výzvy a ukončit diskriminaci, zejména pokud jde o základy sexuální orientace nebo genderové identity Zpráva Číst.

Polský premiér Matthews Murawiecki v té době popřel, že by homosexuálové v Polsku byli omezováni nebo ohrožováni, a uvedl, že tolerance je součástí „polské DNA“.

podle hodnocení Z ILGA-Europe, LGBTI advokační skupiny, je Polsko v současné době na 42. místě ze 49 evropských zemí v oblasti zákonů dodržujících lidská práva LGBT lidí.