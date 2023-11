Javier Miley: „anarchokapitalistický“ prezident Argentiny.

Javier Miley byl zvolen prezidentem Argentiny s výsledkem, který mnoho lidí nečekalo. Získal 55,95 % hlasů, ve srovnání se 44 % pro jeho levicového rivala, ministra hospodářství Sergia Massu.

Je to poprvé, co byl prezidentem země zvolen „anarchokapitalista“, který se označuje jako „anarchokapitalista“, i když názory Miley mají mnoho podobností s názory Ronalda Reagana a Margaret Thatcherové. Oba vůdci zavedli programy založené na snížení daní, privatizaci a deregulaci s cílem reformovat Spojené státy a Spojené království v 80. letech.

Pro mě nebylo Mileyino volební vítězství překvapením. Během posledních dvou let jsem studoval libertariánské hnutí ve třiceti zemích, ale nikdy jsem se nesetkal s tak silným libertariánským hnutím jako v Argentině. Poprvé jsem o Miley slyšel, když mi v novinovém rozhovoru vysvětlil, že četl španělskou verzi mé knihy Síla kapitalismu. Minulý rok jsem byl v Argentině a mluvil s představiteli jeho hnutí.

Obvykle, když jejich země prochází vážnou krizí, velký počet lidí tíhne k krajní levici nebo krajní pravici politického spektra, ale argentinští liberálové jsou majákem naděje, zejména pro mladé lidi. Mezi voliči do 30 let většina hlasovala pro Miley v prvním kole, kde získala pouhých 30 procent hlasů.

Volby se konaly na pozadí vážné hospodářské krize a inflace přesahující 100 procent, což je jedna z nejvyšších hodnot na světě. Argentina byla po desetiletí potlačována statistikami a nyní je jednou z ekonomicky nejnesvobodnějších zemí světa. V indexu ekonomické svobody Heritage Foundation pro rok 2023 je Argentina na 144. místě ze 177 zemí. I v Latinské Americe je jen velmi málo zemí (zejména Venezuela) méně ekonomicky svobodných než Argentina. Pro srovnání: Chile, i když se jeho situace zhoršila od nástupu socialisty Gabriela Buriče k moci v březnu 2022, je stále na 22. místě z hlediska ekonomické svobody ve světě a Uruguay je na 27. místě (Spojené státy jsou na 25. místě).

Ale pokud jde o lidový názor v Argentině, mnoho Argentinců je jednoduše unaveno levicovým peronismem a odvracejí se od státu, který v jejich zemi po desetiletí dominoval. V průzkumu, který jsem provedl v loňském roce, patřila Argentina mezi skupinu zemí, jejichž obyvatelé nejvíce podporovali tržní ekonomiku. Ve dnech 12. až 20. dubna 2022 jsem pověřil institut pro výzkum veřejného mínění Ipsos MORI, aby na reprezentativním vzorku 1000 Argentinců provedl průzkum jejich postojů k tržní ekonomice a kapitalismu. Průzkum byl proveden také v dalších 33 zemích v Evropě, Asii, Spojených státech, Africe a Latinské Americe. Výsledek: pouze v 5 ze 34 zemí (Polsko, Spojené státy americké, Česká republika, Jižní Korea a Japonsko) je větší podpora tržní ekonomiky (viz obrázek 1: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ecaf.12591 )

To vysvětluje, proč má zarytý fanoušek kapitalismu, jakým je rakouský profesor ekonomie Javier Maile, šanci vyhrát volby v zemi. Miley vstoupila do volební kampaně volající po zrušení argentinské centrální banky a po volné soutěži mezi měnami, což by pravděpodobně vedlo k tomu, že by se americký dolar stal nejoblíbenějším platebním prostředkem. Vyzval také k privatizaci státních podniků, zrušení mnoha dotací, snížení či odstranění 90 % daní a radikální reformy pracovního práva.

Bude zajímavé sledovat, zda budou mít Argentinci dostatek trpělivosti na realizaci tolik potřebných kapitálových reforem, které Miley oznámila. Koneckonců, všude tam, kde byly zaváděny kapitalistické reformy, se situace zpočátku zhoršovala, než se výrazně zlepšila. Problémy, které byly dříve částečně skryté (např. skrytá nezaměstnanost), se totiž najednou stanou zjevnými.

To byl případ reforem Margaret Thatcherové ve Spojeném království, reforem Ronalda Reagana ve Spojených státech a reforem Leszka Balcerowicze v Polsku. Všichni tři obdivovali tytéž ekonomy, které si Miley tak vysoce vážila, jako byli Friedrich August von Hayek a Ludwig von Mises. Reformy provedené těmito třemi politiky ve Spojeném království, USA a Polsku dramaticky zlepšily životy lidí v jejich zemích, ale až poté, co se podmínky zpočátku zhoršily. Doufáme, že Argentina, která za posledních 100 let trpěla špatným řízením, bude mít nový začátek, který si zaslouží.

Rainer Zitelmann je autorem knihy Síla kapitalismu





