Behe: Gender Focus na české Istanbulské konferenci pomáhá Rusku

Jiří Behe|Foto: Luboš Větrál, Český rozhlas

„Myslím, že část rozhodnutí Senátu je spojena s tím, co nazývám zásadně dezinformacemi.

„Velké úsilí lidí obhajujících takzvanou tradiční rodinu, tradiční hodnoty a zobrazování Istanbulské úmluvy jako něčeho, co by mohlo ovlivnit postavení rodiny, tradiční hodnoty a tak dále v České republice.

„Bohužel to vypadá, že značná část senátorů se rozhodla toto podpořit.

„Ignorovali fakt, že Istanbulská úmluva už byla uznávána ve většině západoevropských zemí a že čeští zákonodárci tam nic nového nenajdou.

„Ale bohužel v Evropě je českou politickou zábavou objevovat nové věci, kterých si ostatní nevšimnou, a obávám se, že to je jeden z důvodů, proč to není uznáváno.“

Hlasování v Senátu|Foto: Senát ČR

Někteří z odpůrců úmluvy se zaměřili na tzv. gender ideologii. Ukazuje to, že konzervatismus je v České republice stejně silný jako v mnoha zemích a že se zde vedou kulturní války?

„Ano. Obávám se, že Česká republika je otevřená kulturním válkám. Hodně diskuzí se soustředilo na otázku pohlaví, tak o tom mluvte.

„Bohužel to hraje do karet tomu, proti čemu se Česká republika snaží bojovat na vládní úrovni z hlediska geopolitiky, což je Rusko a podobné země, které vedou válku proti tomu, co je v podstatě liberální demokracie, s hesly hájícími tradiční hodnoty.“

Martin Dvořák|Foto: Vít Pohanka, Radio Prague International

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák označil včerejší hlasování v Senátu za „mezinárodní ostudu“. je to tak?

„Ano. Bohužel si myslím, že je to škoda. Musím souhlasit s ministrem Dvořákem, protože není důvod tento obchod odmítat.

„Česká republika měla tuto úmluvu ratifikovat nebo ratifikovat už dávno,“ řekl prezident Peter Pavel.

„Teď to, že se to nestalo, podle mě ukazuje, že demokracie v Česku stále bojuje – čehož si jistě všimnou v Moskvě, kde hledají slabá místa v Evropě.

„Takže tímto rozhodnutím si myslím, že se Česká republika o něco přiblížila zemím jako Slovensko nebo Maďarsko. Samozřejmě to bude vidět jak v západní Evropě, tak v Rusku.“