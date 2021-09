Pokud si někdo objedná pizzu pro vaši skupinu, líbí se vám některá poleva, kterou si vybere? Česká republika nyní nachází stejný nálev. Podívejte, není přesně v příslibu EU zakázat do roku 2035 prodej vozů se spalovacím motorem na plyn a naftu. Dokonce i český premiér Andrzej Babiš Řekl Dnes “Nepřijmeme zákaz prodeje automobilů na fosilní paliva. To není možné.”

Podle Bloomberg„Jedna třetina ekonomiky země je svázána s automobilovým průmyslem, který vlastní koncern Volkswagen a kromě domácí Toyoty டா koda provozuje ještě dvě domácí továrny a další závody, které vyvážejí výrobky Hyundai. Jakákoli radikální změna v evropském automobilovém prostředí by proto mohla být hlavní překážkou obživy českého lidu. Zpráva také poukazuje na to, že Bobbis má příští měsíc čelit znovuzvolení. Míří slova českého premiéra jednoduše na populaci, která věří, že mu to umožní udržet si práci? Může nebo nemusí.

Podobné drama však nedávno vypuklo, když jsme se všichni dozvěděli, že Itálie vedla jednání o vyloučení svého atraktivního exotického Marxe z Ferrari a Lamborghini ze stejného zákazu ICE. Porsche, které již má nejúčinnější elektromobil na trhu ve formátu Taycan, to tehdy netrvalo dlouho označit za špatné.

V posledních několika letech stanovila jurisdikce po jurisdikci záměry zastavit prodej vozidel spalujících fosilní paliva do poloviny příštího desetiletí. Patří mezi ně Kalifornie, Kanada a Spojené království, ale pokud zapomenete, již není součástí EU

