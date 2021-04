Kanada si po odchodu Nového Zélandu zajistila místo na olympijských hrách v Tokiu ve veslování žen

Kanada získala v pátek zvláštní vstupenku na olympijské hry v Tokiu.

Země se podílela na lehké dámské veslařské akci, veslování, Světovým veslováním poté, co byla novozélandská loď nucena odstoupit.

Jakmile Nový Zéland oznámil, že nebude posílat tandem do Tokia, jeho podíl se vrátil k další nejlépe hodnocené lodi z mistrovství světa 2019, která se dosud nekvalifikovala.

Kanaďanka Jill Moffatová (28 let z Bethany v Ute) a Jennifer Cassonová (25 let z Kingstonu v Ontariu) obsadila druhé místo ve finále B a celkově osmá na akci, která se v České republice konala v srpnu 2019.

Nemohu mluvit za veslovánícanada Ale ano !! Ve všech výzvách, kterým tolik sportů čelí, aby se kvalifikovaly na olympiádu … to je snadné (dobře vydělané, ale) vzácné tlačítko!

To stačilo na to, abychom byli další v řadě do Tokia. Vzhledem k COVID-19 od té doby Moffat a Casson nesoutěží.

Novozélandské duo Zoe McBride a Jackie Kiddle skončilo vítězstvím zlata na světové sérii, ale v Tokiu nebude, protože McBride odešel do důchodu kvůli zdravotním problémům.

„Bezpochyby je ve vzduchu vzrušení,“ řekl Casson.

“ Ztráta tak skvělých konkurentů, jako je novozélandská lehká váha Double, je opravdu ztrátou pro lehkou soutěž, ne-li pro sport. [Kiddle] A Zoe [McBride] Byli na vrcholu své hry po dlouhou dobu a jejich výsledky a třída posádky i jednotlivců o tom svědčí. “

Victoria Lindsay Genrichová (38 let) a Patricia Obiová (29 let) získala stříbro na olympijských hrách v Riu 2016, o rok později odešly do důchodu kvůli napětí v kanadském veslování.

Tokio 2020 bude poprvé, kdy veslování bude na olympijských hrách mezi pohlavími zcela rovnocenné, se sedmi událostmi pro muže i ženy.

Kanada se již kvalifikovala na dalších pět ženských soutěží spolu s mužským čtyřhrou. Další veslaři si mohou rezervovat lístky do Tokia na poslední šanci v květnu.