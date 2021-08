Naomi Osaka se snaží dostat zpět na turnajovou tiskovou konferenci

„Olympijské hry v Tokiu, čekal jsem na ně asi osm let, protože jsem nedostal olympijské hry v Riu,“ řekl Osaka o olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiru. “Cítil jsem se, jako by se mě od té chvíle každý rok každý rok začal ptát na olympijské hry v Tokiu, takže jsem velmi smutný z toho, co jsem tam udělal, ale mám také trochu radost, že jsem neprohrál ani v prvním kole, protože jsem nehrál. “

Dougherty rychle položil jeho otázku. “Nejsi blázen, když s námi jednáš, obzvlášť takhle,” řekl. “Máte však mnoho vnějších zájmů, kterým slouží mediální platforma. Myslím, že moje otázka zní, jak je vyvážíte?”

Osaka zaváhal a zeptal se Doughertyho: „Když říkáte, že nejsem blázen, když se s vámi vypořádávám, co to znamená?“

Dougherty odpověděl: „No, řekl jsi, že se ti formát tiskové konference nijak zvlášť nelíbí, přesto se zdá, že je to nejčastěji používaný způsob komunikace s médii a napříč médii veřejnosti.“

Osaka začal odpovídat a opatrně promluvil. “Řekl bych, že příležitost, jako:” Kdy dělám tiskové konference, je to, co považuji za nejtěžší, “řekla, naznačila své načasování, než se několikrát zastavila a poté odmítla příležitost ředitele tiskové konference přejít na další otázku.

Požádal jsem Doughertyho, aby jeho otázku zopakoval. „Můžu mluvit jen za sebe,“ řekla. “Ale protože jsem byl mladší, měl jsem o mě velký zájem médií a myslím si, že je to kvůli mému původu a také kvůli způsobu hraní, především proto, že jsem tenista. Proto tolik lidem na mně záleží, takže bych řekl, že jsem úplně jiný než spousta lidí. A nemůžu si pomoct s tím, že některé věci tweetuji nebo některé věci, které říkám, takové, že vytvářím spoustu novinových článků nebo věcí takhle.”

Osaka řekla, že „si opravdu nebyla jistá, jak tyto dva vyvážit“, a řekla Doughertymu, že „hledá řešení současně s vámi“.