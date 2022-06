Audi RS3 2022 je kompaktní liška, kterou si chcete užít

Segment sportovních sedanů se v posledním desetiletí docela zmenšil. I když si tato čtyřdveřová božstva vážíme, jsme spíše výjimkou než pravidlem. Mnoho sportovních čtyřdveřových vozů bylo rozmístěno na pastvinách a nahrazeno rychlými, ale ohromujícími crossovery a SUV.

Audi odmítá opustit scénu sportovních sedanů. Uprostřed odvětví balancujícího směrem k elektrifikaci se Audi podívalo do své historie, aby se inspirovalo pětiválci. 2022 Republika srbská 3. Poté, co jsem s ní strávil jeden den na trati, mohu zaručit, že je to zábavná uzavřená trať a labutí píseň vhodná pro sílu pístu.

(Úplné zveřejnění: Audi mě vzalo do Barumpu v Nevadě, kde jsem si připadal jako spací tábor pro automobilového novináře, řídil, driftoval a sledoval Audi 2022 RS 3 ve Spring Mountain Motor Resort and Country Club. Kuchaři na místě nás krmili báječně a lahodně to uspokojilo mou citlivost na jídlo. Také se zjistilo, že jsem na Creeda mohl udělat docela dobrý dojem.)

Pokud jste ještě nečetli Náš první motor z RS 3Je to skvělé místo, kde se můžete dozvědět o konstrukci a funkcích Audi. Zde vás vezmu na tu nejzábavnější stránku věci: jak se věci mají.

v cestě

„Woooooooooooooooooooo!“

Moje první zkušenost za volantem Audi RS 3 byla na okruhu ve Spring Mountain a pořád jsem se přistihl, jak nahlas doufal, že můj výkřik nikdo neuslyší. Ječela jsem radostí, kdykoli jsem přibila roh – i když jsem si pořád říkala, abych se uvolnila.

Samozřejmě, cílem zde bylo vidět, jak si tento sedan připravený na trať poradil. Při rychlosti, v jízdním režimu „Dynamic“, systém pohonu všech kol Quattro udržoval moje pneumatiky RS 3 Pirelli P Zero Trofeo R ukotvené k obrubníku. Rozbít auto v zatáčkách bylo vlastně těžké. Ale kde je vůle, tam je cesta a Audi má v tomto úsilí velkou výhodu.

Zde chcete věnovat pozornost RS Torque Splitter, novému pro Audi a RS 3. Torque Splitter svým způsobem pomáhá Audi s pohonem všech kol fungovat více jako auto s pohonem zadních kol. Není to nutně „režim drift“. Místo toho využívá elektronicky řízenou vícekotoučovou spojku pro rozdělování točivého momentu na zadní nápravu, přičemž vektorování točivého momentu má v zatáčkách posílat více výkonu na vnější zadní kolo. Výsledek: snadné drifty.

Během tratě a driftu na akci Audi jsem zjistil, že jedu trochu rychleji a zatáčím trochu agresivněji. RS 3 se vždy cítila pevně přilepená k obrubníku, pokud jsem ji nechtěl pustit.

Na otevřené silnici

Poušť poskytuje nadpozemskou kulisu pro temperamentní jízdu – ačkoli je to místo, kde byste nikdy nechtěli uvíznout. Poté, co jsem z mého systému na trati odstranil jezdcova pokušení, poskytla dvouhodinová jízda po pouštní dálnici v RS 3 klidnou, zábavnou jízdu a prohlídku města, plnou zábavy, protože kdo si může pomoci sám?

Míle pustých cest a zákrut přes hory poskytují dostatek prostoru k vychutnání. Při průzkumu vyprahlého okolí jsem si dal záležet na přepínání mezi jízdními režimy RS 3. Dynamický je režim Sport s tužším odpružením, zastrašujícím přidáváním plynu a větším výkonem přenášeným na zadní nápravu. Automatický režim je maximálně normální a vyvážený. Komfortní režim upřednostňuje výkon na přední nápravu a díky plynulé akceleraci a měkčímu odpružení zde není žádná vůle. Někdo by mohl namítnout, že klidová poloha může být pohodlnější, ale zde nesouhlasím. Jako někdo, kdo jezdí každý den ve sportovním sedanu, už nikdy nechci řídit výkonově orientovaný čtyřdveřový jako kašovitý Cadillac ze 70. let. Pokud jste si koupili RS 3 (nebo jakýkoli sportovně založený sedan), zapsali jste se na pevnou jízdu. období.

Můj jediný problém s režimy jízdy byl, jak k nim přistupovat. Tlačítko je na palubní desce, a jak jsem zjistil u mnoha vozidel, na některé palubní desky se snažím dostat: nohy mám dost dlouhé, abych potřeboval zadní sedadlo vzadu, ale ruce nemám dost hubené, abych tu vzdálenost urazil. Ale s více než dnem za volantem bych si zvykl.

Driftová noc

Na konci dne řidičských aktivit Audi byl večer zakončen nočním driftem. Pokud jste někdy viděli tuto show Netflix HyperpohonNaše driftová dráha připomíná to, co jsem viděl na té show, ale přiznejme si, že to nebylo zdaleka tak náročné. Světla zalila naše surfovací prkno na Spring Mountain a osvětlovalo cestu, kterou jsme museli proplouvat a která měla tvar písmen „RS“. Aby navigace byla úspěšná, museli jsme na zemi zařadit první rychlostní stupeň a dát mu tvrdou sílu, aby dokončil dva buchty (horní část „R“), pak jsme se dostali ven přes křivku „S“. Dráty definovaly okraje trati – jděte příliš daleko od čáry a vaše Audi narazí na drát, zabije světla a vysílá ke všem divákům, které jste zkazili.

Zatímco mnozí z nás se trochu zdráhali se zapojit a doufali, že se vyhneme oklamání před našimi kamarády, všichni nakonec dokázali odložit naše ego a zkusit to. S radostí mohu konstatovat, že nikoho z nás nepotkaly betonové zábrany. RS 3 chce Chcete-li se pobavit, povzbuzovat vás, abyste to tlačili, a zároveň zajistit, že se nevymknete kontrole natolik, že se zcela jistě ocitnete bez automatického tiskového děla.

nápady

Podporuji myšlenku, že velké věci přicházejí v malých balíčcích. RS 3 doplněný o 2,5litrový pětiválcový motor poskytuje výkon 401 koní, což je více, než kdy budete potřebovat na silnici nebo okruhu. Síla tu ale je, pro případ, že byste chtěli dynamičtější zážitek z jízdy nebo na závodních tratích, si stále říkáme, že letos v létě budeme na projížďce.

Pokud jste uvízli mezi tím, že chcete něco, co stojí za jízdu a výkon, ale potřebujete sedan připravený na řidiče každý den, pak může být RS 3 právě vaší odpovědí. S počáteční MSRP 58 900 $ je to docela zábavná jízda – a způsob, jak udržet sportovní sedan s vnitřním spalováním naživu o něco déle.